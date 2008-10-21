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Spor

'10 numara futbolcu'

İspanyol basını, Valencia'nın yıldız futbolcusu David Villa'nın, 'Altın Top' ve 'Altın Ayakkabı'ya en yakın futbolcu olduğunu savunuyor.

21 Ekim 2008 03:00

İspanyol basını, İspanya Milli Takımı'nın ve Valencia'nın yıldız futbolcusu David Villa'nın, France Football dergisi tarafından verilecek "Altın Top" ve Avrupa liglerindeki gol krallarına verilen "Altın Ayakkabı" ödüllerine en yakın futbolcu olduğunu savunuyor.

"Altın Top" için açıklanan 30 adaydan biri olan Villa'nın, Almanya'daki son Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olarak İspanya'nın kupayı kazanmasındaki en önemli isimlerden biri olması ve Valencia kulübünde gösterdiği performansı ön plana çıkaran gazeteler, Villa'nın bu ödülü alması için yoğun bir kampanya yürütüyor.

La Liga'da şimdiye kadar oynanan 7 maça 8 gol atarak gol krallığında ilk sırada bulunan Villa, bu sezon kupa ve milli maçlar dahil oynadığı 15 resmi maçta toplam 15 gole ulaştı.

Bu arada 26 yaşındaki Villa'nın Valencia kulübü ile 2014 yılına kadar geçerli olan yeni sözleşmesinde, futbolcunun gol kralı olması halinde ek prim verilmesi maddesinin kaldırıldığı ileri sürüldü.

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