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10 milyon lira borcu olduğu iddia edildi; diş hekimi Doğan Bircan evinde ölü bulundu!

Bircan daha öncede bir televizyon kanalında program yapıyordu

10 Haziran 2017 13:25

Daha önce bir televizyon kanalında da program yapan Diş hekimi Doğan Bircan Kadıköy'deki evinde başına silahla ateş edilmiş olarak bulundu. Bircan'ın çevresine yaklaşık 10 milyon lira borçlandığı iddia edildi.

Kadıköy’de diş hekimliği yapan 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, önceki sabah eşi Selnur Bircan’ı Bakırköy’de yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktı. Buradan Kalamış’taki işyerine geldi. Öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; eşi Selnur Bircan, telefonla ulaşamayınca apartman görevlisini arayarak çilingir çağırmasını ve eve girmesinini istedi. Apartman görevlisi Cengiz Akar, eve girdiğinde Doktor Bircan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Akar, hemen polis ve sağlık ekibi çağırdı. Bircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bircan’ın sağ şakağından giren merminin, sol kulak arkasından çıktığı saptandı. Çıkan mermi çekirdeğinin de duvardan sekerek koltuğun üzerine düştüğü tespit edildi. Olayda kullanılan Baretta tabanca da Bircan’ın vücudunun altında bulundu. Bircan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, tabanca, mermi kovanı ve mermi çekirdeği incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Bircan’dan el svabı da alındı.

10 milyon lira borçlanmıştı

Polisin yaptığı araştırmaya göre; Bircan, hekimlik dışında medikal malzeme ticareti yapıyordu. Bu iş nedeniyle çevresinden yüklü miktarda para alıyor, kar payı dağıtıyordu. Ancak son dönemlerde işleri iyi gitmiyordu. Çevresine yaklaşık 10 milyon lira borçlanmıştı. Bu nedenle bunalıma girmişti. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayda Adli Tıp sonucuna göre ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi. Doğan Bircan, sağlık konularında çok sayıda programa konuk olmuş ve özel kanallarda sağlık programı sunuculuğu yapmıştı.

 

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