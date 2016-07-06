10 milyon emekli bir yılda 684'er lirası gitti!

Hükümetin zam uygulamasının işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin gelirinde yarattığı kaybın net bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi. Ortalama bin 500 lira aylık alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinden her biri yaklaşık 684’er lira gelir kaybına uğrayacak. Gelir kaybına uğrayan emekli sayısının 10 milyona yaklaştığı belitiliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümet bu yıl memur emeklilerinin maaşına ocak ayındaki yüzde 0.86'lık enflasyon farkının yanı sıra 6'şar aylık dilimlerle yüzde 6 artı 5 zam yaptı. Memur zammına endeksli olarak memur emeklilerine yapılan yıllık kümülatif zam oranı yüzde 12.2'yi buldu. Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, memur emeklilerinden ayrıştırılıp geçmiş 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam uygulamasına devam edilince iki emekli grubu arasında derin zam uçurumu oluştu. Memur emeklisinin yüzde 12.2'lik zammına karşılık işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin payına yüzde 3.86 artı yüzde 3.63 olmak üzere kümülatif yüzde 7.63 zam düştü. Arada 4.57 puanlık dev fark oluştu. Bu emekliler yüzde 5'e yakın zamdan oldular.

İlk 6 ayda 270 lira kaybetti

İki emekli gurubuna uygulanan farklı ve adaletsiz zam oranlarının emekli maaşlarında yol açtığı ağır tahribatı hesapladı.



Buna göre örneğin yılın başında maaşı bin 500 lira olan bir işçi emeklisi, aynı maaşı alan memur emeklisine göre Ocak ayından itibaren her ay 45 lira eksik maaş aldı. Memur emeklisinin bin 500 liralık aylığı ilk 6 ayda bin 603 liraya çıkarken işçi emeklisinin aylığı bin 558 lirada kaldı. İşçi emeklisi ilk 6 ayda 270 lira zarara uğradı.

Yıllık kayıp 684 lira

Yeni yıla aynı maaşla giren iki emekli arasındaki fark temmuz zammıyla daha da açıldı. Memur emeklisine yüzde 5, işçi emeklisine yüzde 3.63 zam verilince, memur emeklisinin aylığı bin 683 liraya çıktı, işçi emeklisinin aylığı ise bin 614 lirada kaldı. Fark yüzünden işçi emeklisi temmuz ayından başlayarak yıl sonuna kadar memur emeklisinden her ay 69 lira daha az maaş alacak. İşçi emeklisinin 6 aylık kaybı 414 lirayı, yıllık toplam kaybı ise 684 lirayı bulacak. Yani devlet işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 684 lira daha az para vermiş olacak.

Geleceğe de darbe vurdu

Adaletsiz olduğu belirtilen zam uygulaması milyonlarca emekliyi gelir kaybına uğratmakla kalmayacak, 2017 ve sonraki yıllarda ‘eşit zam' verilse dahi iki emekli grubu arasındaki uçurumu daha büyütecek. 2016 yılına bin 500 lira aylıkla giren iki emekli grubundan memur emeklisi 2017 yılına bin 683 lirayla, işçi emeklisi ise bin 614 lirayla başlayacak. Gelecek yıllarda alınacak her oransal zam, işçi ve memur emeklisi arasında bu yıl oluşan farkı daha da büyütecek. Hükümetin emekliye farklı zam uygulaması sayesinde sadece 2016 yılında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 5 milyar lira daha az para ödediği hesaplanıyor.

İşte işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam kaybı

Maaşlar Aylık kayıp 6 aylık kayıp Aylık kayıp İkinci 6 aylık kayıp Yıllık kayıp 1.000 30 180 46 276 456 1.250 37.5 225 57 342 567 1.500 45 270 69 414 684 1.750 52.5 315 80 480 795 2.000 60 360 92 552 912 2.250 67.5 405 103 618 1.023 2.500 75 450 115 690 1.140 3.000 90 540 138 828 1.368

Not: İlk 6 ayda 3 puan, ikinci 6 ayda 4.6 puan zam kaybı dikkate alınarak hesap yapılmıştır.