10 milyon dolar verseler Ertuğrul gitmez

Hürriyet'te 20 yıldır sürdürdüğü genel yayın yönetmenliği görevini 2 Ocak'tan itibaren Enis Berberoğlu'na devreden Ertuğrul Özkök için hazırlanan özel gazetede Vuslat Doğan Sabancı'nın özel veda yazısı, eşi Tansu Özkök ile yapılan röportaj

Bugüne kadar manşet olan haberlerinden seçmeler, en favori arka sayfa kadınları,

Latif Demirci'nin özel hazırladığı karikatürler, Özkök'lü magazin ve spor sayfaları ve Aydın Doğan'ın kendisiyle ilgili anı ve düşüncelerini anlattığı bir söyleşi yer aldı.

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