-10 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ GİRESUN (A.A) - 08.06.2011 - Giresun'un Görele ilçesi yakınlarında trafik uyarı işaretlerine çarparak devrilen yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yanarak can verdi, çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Trabzon yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 0886 plakalı yolcu otobüsü Soğuksu Mahallesi'nden geçen çevre yolunda trafik uyarı işaretlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otobüs alev alırken, kısa sürede büyüyen yangına Görele Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yanarak can verdiği bildirilirken, yaralanan çok sayıda kişinin bölgeye gönderilen ambulanslarla hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Yolcu otobüsünde 4'ü personel toplam 43 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığını kaydetti.