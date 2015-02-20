10 kişinin öldüğü asansör faciası davasında tutuklu kalmadı

Mecidiyeköy’de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasında tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy'deki Torunlar GYO'ya ait rezidans inşaatında asansörün düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen faciayla ilgili davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Murat Aytimur, Önder Türksoy ve Turgay Dalkılıç katıldı. Diğer tutuksuz 21 sanık ve mağdur-müşteki avukatları duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı, müdahil avukatlarından avukat Yıldız İmrek'in reddi hakim talebinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini açıkladı.



Bunun üzerine söz alan avukat İmrek, taleplerinin reddine de itiraz edeceklerini belirterek, süre verilmesini talep etti.



Taleplere ve tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Aytimur, Önder Türksoy ve Turgay Dalkılıç'ın "suçun vasfı, karartılacak delil bulunmadığı, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi" göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.



Heyet, reddi hakim talebinin incelenmesi hususunda dosyanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

22.5 yıl hapis istemi

Şişli'de 6 Eylül'de, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 sanık hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek'' suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Soruşturma kapsamında, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Yunus Emre Torun, Mehmet Torun, Lütfü Vardı, Abdülvahit Kaplan, Tuncer Akarçay, Haluk Okur, Bektaş Ateş ve Özmen Özmenoğlu hakkında ''taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' ve ''yargı görevini yapanı etkileme'' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.