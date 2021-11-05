10 kişi, 2 şirket ve 1 vakfın mal varlığı donduruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 vakıf, 10 kişi, 2 şirketin mal varlığı 'Teröre finansman' gerekçesiyle donduruldu.

Kararda malvarlığı dondurulanların, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ’a finans sağladığı öne sürüldü.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“6415 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır” denilen karara göre, mal varlığı dondurulan kişiler ve kuruluşlar şöyle:

“Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir, Hasan Alshaban, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov, Marwan M. Salih Salih (Polat Devecioğlu), Al Alamia Gıda İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Kuyumculuk, Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret, Anadolu Kültür Vakfı.”