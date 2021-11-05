10 kişi, 2 şirket ve 1 vakfın mal varlığı donduruldu

Kararda malvarlığı dondurulanların, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ’a finans sağladığı öne sürüldü.
“6415 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır” denilen karara göre, mal varlığı dondurulan kişiler ve kuruluşlar şöyle:
Kararda; Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği belirtilirken hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.
Editörün notu: Mal varlığı dondurulan Anadolu Kültür Vakfı, 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ile arasında isim benzerliği olan, Kanada, Toronto'da bulunan bir vakıftır.