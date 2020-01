10 kez 'bombalı araç' ihbarı yaptı, "Heyecan yaşamak istedim" dedi, serbest bırakıldı!

İzmir'de E.T. isimli şahıs, "155 Polis İmdat" hattını arayıp "İçinde bomba ve silahlı kişiler" var diyerek kendi otomobilinin plakasını verdi. Daha önce de 9 kez sahte ihbarda bulunduğu anlaşılan E.T., emniyetteki ifadesinde "Heyecan yaşamak için yaptım" dedi. E.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu olayı aktaran Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Eğer E.T.'nin akli dengesi yerinde ise, 10 kere bomba ihbarında bulunması vatan hainliğidir. E.T. ifadesinde, ihbarları heyecan yaşamak için yaptığını söylüyor. Güler misin, ağlar mısın? E.T., heyecanı yanlış adreslerde arıyor" görüşünü savundu.

Mevlüt Tezel'in "10 sahte ihbarda bulundu ama serbest!" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2017) yazısı şöyle:

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki E.T., 155 Polis İmdat hattını arayıp "İçinde bomba ve silahlı kişiler var" diyerek kendi otomobilinin plakasını verdi. Durdurulan araçtan hiçbir şey çıkmadı. Hakkında görevli polisi oyalamaktan işlem yapılan E.T. serbest bırakıldı.

Haberlerde, E.T.'nin daha önce de 10 kez sahte ihbarda bulunduğu yazıyor. E.T. belki de terör örgütü sempatizanı ve polisi oyalamak istiyor diyeceğim ama kendi aracının plakasını niye versin? Bu nasıl bir manyaklıktır?

Heyecan olsun diye

Bu kadar çok terör eylemi olurken, polis tüm kadrosuyla bombalı araçların peşinde koşarken, 9 kere asılsız ihbarda bulunan E.T. gibi manyaklar neden serbest bırakılır?

E.T.'nin sahte ihbarları yüzünden belki de bir facia yaşanacaktı! Uzak ihtimal ama belki de şehit polis memuru Fethi Sekin'in çatışmaya girmesine gerek kalmayacaktı, teröristler eyleme geçmeden yakalanacaktı.

Bazen terör örgütleri bomba patlatmadan önce birçok sahte ihbarda bulunarak hem polisi oyalıyor, hem de diğer bomba ihbarlarını itibarsızlaştırıyor. Eğer E.T.'nin akli dengesi yerinde ise, 10 kere bomba ihbarında bulunması vatan hainliğidir!

E.T. ifadesinde, ihbarları heyecan yaşamak için yaptığını söylüyor.

Güler misin, ağlar mısın?

E.T., heyecanı yanlış adreslerde arıyor...