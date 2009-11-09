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10 Kasım'daki görüşmeye erteleme isteği

Yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan demokratik açılım için CHP, erteleme isteyecek.

09 Kasım 2009 02:00

Yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan demokratik açılım için CHP, erteleme isteyecek.

"Demokratik açılım", yarın Meclis gündemine geliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Genel Görüşme Önergesinin öngörüşmesi, Genel Kurulda yarın yapılacak.

Hükümetin bu konudaki çalışmalarını yürüten İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "demokratik açılım" konusunda Genel Kurula bilgi sunmasının ardından, siyasi parti grupları da konuyla ilgili görüşlerini açıklayacak.

Atalay'ın ardından AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Suat Kılıç, CHP Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Oktay Vural, DTP Grubu adına ise Grup Başkanvekili Gültan Kışanak görüşlerini ifade edecek.

Görüşmelerin ardından Genel Görüşme açılıp açılmayacağı oylanacak. Oylama sonucunun olumlu çıkması halinde Genel Görüşme Önergesinin görüşmeleri, 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.

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