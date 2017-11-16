10 Kasım'da hutbelerde Atatürk'ten bahsedilmemesi TBMM'de: Diyanetin kurucusuna bir Fatiha’yı çok gördünüz!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü haftasında illere gönderilen cuma namazı hutbelerinde Atatürk’ün adının dahi geçmemesine tepki gösterdi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Çakırözer, “Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu olmasının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kurucusudur. Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerin Atatürk’e sahip çıkan söylemleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’ü yok sayan, ona bir Fatiha’yı çok gören taban tabana tamamen zıt bu tutumları ‘iki yüzlülük’ değilse nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyetimizin kurucusuna tavır alması asla kabul edilemez” dedi.

Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümüne denk gelen 10 Kasım 2017 Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanında camilerde okunan Cuma hutbelerinde ülkenin ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı dahi anılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yer alan Cuma hutbesinde de Atatürk ismine yer verilmediği görülürken, CHP’li Çakırözer kamuoyunda tepkilere de neden olan bu durumu Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek “Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 10 Kasım hutbesinde Büyük Önder Atatürk’ün adını anmaması, yaptığı hizmetleri hayırla yad etmemesi ve bir Fatiha’yı çok görmesi sizin talimatınızla mı yapılmıştır? Eğer böyle bir talimatınız olduysa bunun gerekçesi nedir?” diye sordu.

“İki yüzlülüğü’ nasıl değerlendiriyorsunuz?”

Sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım’da yaptığı açıklamaları da hatırlatan Çakırözer, “Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan aynı gün partinizin Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk’ün ‘Milletimizin istiklalının sembolü olduğunu’, “Türk milletinin topyekün kıyamının adı olan Kurtuluş Savaşı’na liderlik ederek milletin gönlünde en kıymetli yere sahip olduğunu’, ‘Türk milletinin Atatürk’e saygısında en küçük tereddütte bulunmadığını’ altını çizerek vurgulamışken, devletin önemli kurumlarından biri olan ve doğrudan size bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu tutumunu nasıl izah ediyorsunuz? Sizin de sık sık söylediğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’ü yok sayan, ona bir Fatiha’yı çok gören tutumu ile partinizin özellikle son dönemde Atatürk’e sahip çıkan söylem ve tutumları arasında taban tabana bir zıtlık olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne denk gelen haftalarda Cuma hutbelerinde Atatürk’e yer verilmediğini belirten Çakırözer, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk ve Cumhuriyeti kuran kadrolar ile silah arkadaşlarına yönelik bu tavrı bir hükümet politikası mıdır? Eğer böyle değil ise bu tavrın değiştirilmesi yönünde bir talimatınız olacak.