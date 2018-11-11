10 Kasım'da 'Atatürk'e hakaret' gerekçesiyle bir tutuklama daha

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümünde, lise öğrencisi İ. Ö. 'Atatürk'e hakaret' gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi İ.Ö'nün, Atatürk'e hakaret ettiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan İ.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.

10 Kasım sebebiyle Edirne'deki düzenlenen tören sırasında "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağıran E.Ş. isimli bir kadın da gözaltına alınmıştı.