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10 Kasım'da Anıtkabir'e 'AKP' seferi

AKP Şişli ve Beşiktaş ilçe başkanlıkları, Atatürk’ün 79'uncu ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e seferler düzenliyor

09 Kasım 2017 14:37

İstanbul’da Beşiktaş ve Şişli AKP ilçe başkanlıkları astıkları pankartlarla, 10 Kasım’da Ankara’ya gitmek isteyenleri Anıtkabir’e taşıyor. AKP İl Başkanlığı, kampanyanın Beşiktaş ve Şişli ilçe teşkilatları tarafından organize edildiğini belirtti.

Beşiktaş ilçesinden kalkacak otobüslerin bu gece yarısı Ankara’ya hareket edeceği duyuruldu. Ankara’ya gitmek isteyen çocukların da katılabilmesi için AKP Şişli İlçe Teşkilatı’nın kaldıracağı otobüslerin saat 23.30’da yola çıkacağı açıklandı.

Hürriyet’in haberine göre, AKP kararsızların oranının yüzde 32’ye çıktığı ve mevcut partilere mesafeli durdukları saptanınca bir süreden beri ‘yeni dönem stratejileri’ üzerinde çalışıyordu. Parti yönetimi belli başlı konularda ‘dil ve üslup’ uyarılarında bulunuyordu. Parti yönetimi, milletvekillerine mesaj göndererek, “Atatürk’ün şahsını hedef alan tartışmalardan uzak durmaları” konusunda uyarıda bulunmuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da TBMM’deki bir oturumda, “ortak değerimiz” dediği Atatürk’e uzanan her dile karşı hep birlikte ortak tavır alarak tepki verilmesi gerektiğini söylemiş, “Bu, bizim bu ülkenin bir vatandaşı olarak önemli görevimizdir” demişti.

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