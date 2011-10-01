10 karanfilin sırrı

T24

Kürkçü'nün, Kızıldere baskınında hayatını kaybeden 10 arkadaşı için yakasına "10 karanfil" rozeti taktığı görüldü.Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarını durdurmak isteyen Mahir Çayan ve aralarında Ertuğrul Kürkçü'nün de bulunduğu arkadaşları, 26 Mart 1972 günü Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO dinleme üssündeki 3 yabancı görevliyi kaçırdı.27 Mart sabahı Kızıldere köyüne ulaşan Mahir Çayan ve arkadaşları köyün muhtarının evinde gizlenmeye başladı. 30 mart 1972 günü köyün muhtarının evine bilgi almak için gelen jandarmalara önceden hazırlanmış ihbar mektubunu teslim etmesi üzerine operasyon başladı.Gizlendikleri evde etrafları sarılan Çayan ve arkadaşları teslim olmayı reddedince eve çok şiddetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda Çayan ve 9 arkadaşı ile 3 NATO teknisyeni hayatlarını yitirdi. Operasyondan sağ kurtulan tek isim ise Kürkçü oldu.