10 işçinin öldüğü Torunlar Center davasında 6 sanığa beraat

İstanbul Mecidiyeköy'de Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciası davasında yargılanan TOKİ çalışanı 6 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Mecidiyeköy'de, 6 Eylül 2014'te eski Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan Torunlar İnşaat'a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda(TOKİ) görevli olan 6 kişinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması dün görüldü.

Bilirkişi raporunda sanıkların suçu yoktur denildi

Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, sanık TOKİ Emlak Daire Başkanı Aliseydi Karaoğlu'nun avukatı Serdar Mermut, düzenlenen bilirkişi raporunda müvekkilin bir suçu olmadığının belirlendiğini söyleyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme sanıkların, görevi kötüye kullanmaya yönelik savunmalarının aksini gösterir şekilde mahkûmiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle 6 sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti. Ayrıca mahkeme vekâlet ücretlerinin maliye hazinesinden sanıklara ödenmesine karar verdi.

Kararı değerlendiren müşteki avukatı Yıldız İmrek, "Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadı" dedi.

"İddinanamede iş güvenliği önemlerinin yetersiz olduğuna değinilmediği için bu sonuç çıktı"

Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadığının altını çizen Avukat Yıldız İmrek, "Hazırlanan iddianamede görevi kötüye kullanmak vardı sadece. İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğuna değinilmemişti. Bu bağlantı kurulmayınca böyle bir karar çıktı" açıklamasında bulundu.

Ana davada verilen hapis cezaları, para cezasına çevrilmişti

Asansör faciasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı ana davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, bu cezanın sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu sayılmaları gerekçesiyle günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevirmişti.