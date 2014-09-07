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10 işçi öldü, asansör firması internet sitesini kapattı

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Geda 80 yıllık, Türk ortaklı bir Alman firması

07 Eylül 2014 19:39

Torunlar İnşaat'ın rezidans inşaatında 32'nci kattan düşen ve 10 işçinin ölümüne neden olan asansörün işleticisi Geda Major firması internet sitesini kapattı. Haberin internet sitelerinde yayınlanması üzerine, yaklaşık 1.5 saatlik aradan sonra firmanın internet sitesi yeniden açıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, Saat 14.30 itibariyle site normal bir şekilde çalışırken, saat 14.40 sıralarında ise site kapatıldı ve yerine ‘sayfamız bakımdadır’ uyarısı geldi. Bu durumun internet sitelerinde haber olması üzerine şirketin sitesi yaklaşık 1.5 aranın ardından yeniden erişime açıldı.

 

Türk ortaklı Alman firması

 

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Geda 80 yıllık bir Alman firması. Sektöründe en büyüklerden biri olan Geda, 2012 yılında ithalat ihracat yapan Major Mümessillik adlı bir Türk firma ile ortak olarak Geda Major adıyla Türkiye ’ye girdi. Şirketin Türk ortakları ise ticaret sicil kayıtlarına göre Orhan Demirel ve Müge Demirel.

Geda Major’ün Gebze Dilovası’nda 5 bin metrekarelik bir fabrikası bulunuyor. Bu fabrikadan çevre ülkelere de ihracat yapılması planlanıyordu.

 

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