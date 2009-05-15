10 ilin "çevre düzeni planı" onaylandı

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, "plansız kentleşmenin, tarım arazilerinin maksat dışı kullanımının önlenmesi, hassas alanlar ile çevresel değerlerin ve kaynakların korunması" amacıyla çevre düzeni planı çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.



Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şehirlerin anayasası niteliğinde olan 1/100.000 ölçekli 'Çevre Düzeni Planı' çalışmaları kapsamında Mersin, Karaman, Aydın, Muğla, Denizli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Antalya ve Burdur illerinin planları onaylanmıştır.



Söz konusu illerin 'Çevre Düzeni Planları' 2007 yılında onaylanmış, ancak verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda 11.11.2008 tarihinde yeni yönetmelik çıkarılarak çevre düzeni planları bu yönetmeliğe göre yeniden hazırlanmıştır.



2003 yılına kadar ülkemizin sadece yüzde 5,5'inin çevre düzeni planı yapılabilmiş iken, 2009 yılı sonu itibariyle ülke genelinin yaklaşık yüzde 65'inin planı tamamlanmış olacaktır."



Onaylanan planların sözkonusu illerde askıya çıkarıldığı belirtildi.

