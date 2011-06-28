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Ekonomi

10 İLDE "ENERJİ OPERASYONU" İZMİR (A.A)

28 Haziran 2011 01:59

-10 İLDE "ENERJİ OPERASYONU" İZMİR (A.A) - 27.06.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ''termik santral ihaleleri'' operasyonunda, İzmir'de görev yapan 2 kişinin Ankara ve Manisa'da gözaltına alındıkları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ''termik santral ihaleleri'' ile ilgili sabah saatlerinde başlattığı operasyon kapsamında, TEİAŞ'da görevli U.S. ile Ö.H'nin de yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.  Firmada müdürlük yapan U.S'nin Ankara'da, teknik personel olan Ö.H'nin ise Manisa'da bulunduğu tespit edilince bu illerde gözaltına alındıkları öğrenildi.  Ö.H'nin Manisa'dan Ankara'ya gönderildiği kaydedildi.  -EÜAŞ AÇIKLAMASI- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Sivas Kangal İşletme Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılında gerçekleşen ihalelerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, bir kısım EÜAŞ yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin gözaltına alındığı bildirildi.  EÜAŞ tarafından, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 10 ayrı ilde düzenlediği ''termik santral ihaleleri'' operasyonu konusunda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, konuyla ilgili olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakanlık makamının 7 Mayıs 2010 tarihli onayı ile Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı, savcılıkla paralel olarak bu inceleme ve soruşturmaların halen devam ettiği kaydedildi.

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