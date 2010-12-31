-10 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU KOCAELİ (A.A) - 31.12.2010 - Kocaeli'nin de arasında bulunduğu 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''evrakta sahtecilik'' suçlarından gözaltına alınan 65 kişinden 32'si adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Sakarya, Niğde, Erzincan, Antalya, İzmir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli'de 57 ev ve 10 iş yerine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 400 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 33'ü Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çete elebaşı olduğu öne sürülen 28 yaşındaki İshak B. ile Sedat Ç, Yekta A, Kahraman A, Recep D, İsmail İ, Nagihan D, Hüseyin S, Sadık T, Tolga Ç, Mehmet Ç, Metin A, Fatma A, Yücel A, Mahmut K, İsmail Y, İdris T, Kemal Ö, Sadi B, Eşref Ö, Kemal E, İbrahim İ, Hüseyin Y, Kadir K, Nezir K, Kadir Ç, Resul A, Serkan E, Cahit K, Adnan E, Adem Ö, Özcan İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 bin 908 sahte çek, fatura, diploma, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ile bu sahte belgelerin basımında kullanılan çeşitli kağıtlar, çeşitli bankalar ait çek yaprakları 5 adet bilgisayar ve yazıcılar ele geçirildi. Zanlıların, İstanbul'da kurdukları matbaada, sahte çek yaparak piyasaya sürdükleri, şirketlerin gider kaleminde gösterilmek üzere sahte fatura düzenledikleri, ayrıca sahte diploma, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı bastıkları öğrenildi.