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10 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 10 il ve KKTC'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı

02 Şubat 2018 14:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 10 il ve KKTC\'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen, daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yapan 12\'si muvazzaf olmak 13 kişi, jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve mahrem imam olduğu değerlendirilen görevinden ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC\'de operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alınarak Bolu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Polis, 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

 

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