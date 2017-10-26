10 haftada ikinci Galatasaray maçı !..

Çalımbay, Galatasaray\'ı bu kez durdurabilicek mi ?

TOLGA SAĞLAM / Trabzon,(DHA) -

Trabzonspor\'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon Galatasaray ile ikinci kez karşılaşacak.

Ersun Yanal sonrası bordo-mavili ekibin yeni patronu olan Rıza Çalımbay, bu sezon Galatasaray ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezona Antalyaspor\'un başında başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrası ligin 5\'inci haftasında görevine son verilen Rıza Çalımbay, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında bu sefer yeni takımı Trabzonspor ile Galatasaray\'ı konuk edecek. Rıza Çalımbay\'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Galatasaray ile 1-1 beraber kalmış ve sarı-kırmızılılara bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor\'un başında çıktığı ilk maçta Evkur Malatyaspor\'a 1-0 mağlup olmuş, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise Çorum Belediyespor karşısında sahadan 6-0\'lık skorla ayrılmıştı.