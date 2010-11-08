10 günlük bebeğini yanlışlıkla çamaşır makinesine attı

T24 - Annesinin yanlışlıkla çamaşır makinesine attığı bebek feci şekilde can verdi. ABD’nin Oklahoma eyaletinde annesi tarafından diğer çamaşırlarla birlikte yanlışlıkla çamaşır makinesine atılan 10 günlük bebek feci şekilde can verdi.





Daily Mail’in haberine göre, Oklahoma’nın Bartlesville kentinde yaşayan Lyndsey Fiddler adlı kadın, kirli çamaşırları yıkamak üzere çamaşır makinesine koyduğu sırada yanlışlıkla çamaşırların üstünde bulunan 10 aylık kız çocuğu Maggi May’i de makinenin içine attı.

İddiaya göre, biri üç ve diğeri dört yaşında olmak üzere iki çocuğu daha bulunan anne Fiddles, bebeğinin durumundan habersiz olarak uykuya daldı.

Olay, anne Fiddler’ın teyzesi Rhonda Coshatt’ın eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve geldiğinde yeğeninin uyuduğunu gören teyze Coshatt, 10 aylık bebeği bulamayınca anneyi uyandırdı.

Teyze Coshatt evi aradıkları sırada çamaşır makinesinden gelen garip bir üzerine makineyi durdurup içine baktığında korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Olay yerine çağrılan bir acil sağlık görevlisi de, karşılaştığı manzaranın tarif edilemeyecek kadar korkunç olduğunu söyledi.

Olaydan sonra soruşturma başlatan Bartlesville polisi, çamaşırları bebeğiyle birlikte makineye atan annenin, uyuşturucu aldığını tespit etti.

Uyuşturucu suçundan sabıkası bulunduğu tespit edilen annenin, diğer çocuklarını da ihmal ettiği gerekçesiyle daha önce sosyal güvenlik yetkilileriyle başının derde girdiği ortaya çıktı.

Anne Lyndsey Fiddler, ikinci derecede cinayet ve uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı.

