10 günlük bebeği mezarlığa terk ettiler!

Bursa'da mezarlıkta battaniyeye sarılı 10 günlük erkek bebek vatandaşlar tarafından bulundu. Çok üşüdüğü gözlenen bebek, polis ekibi tarafından Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.

Bülent Civanoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, merkez Osmangazi İlçesi sınırlarında bulunan Hamitler Köy Mezarlığı'na mermer kestirmek için giden Hüseyin Öztürk, ağlama sesi duyup baktığında battaniyeye sarılı ağlayan bir bebek gördü. Öztürk hemen 155'e haber verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen polis ekibi, 10 günlük olduğu sanılan erkek bebeği önce polis merkezine, ardından da Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, ancak çok üşüdüğü belirlenen bebek tedbir amacıyla hastanede müşahade altına alındı. Bebeğin daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına teslim edileceği bildirildi.

Polis, gizli ilişki sonucu dünyaya geldiği sanılan bebeğin anne ve babasını arıyor.