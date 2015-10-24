T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 günlük bebeği mezarlığa terk ettiler!

Bursa'da 10 günlük bir bebek Hamitler Köy Mezarlığı'na terk edilmiş halde bulundu

24 Ekim 2015 16:09

Bursa'da mezarlıkta battaniyeye sarılı 10 günlük erkek bebek vatandaşlar tarafından bulundu. Çok üşüdüğü gözlenen bebek, polis ekibi tarafından Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.

Bülent Civanoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, merkez Osmangazi İlçesi sınırlarında bulunan Hamitler Köy Mezarlığı'na mermer kestirmek için giden Hüseyin Öztürk, ağlama sesi duyup baktığında battaniyeye sarılı ağlayan bir bebek gördü. Öztürk hemen 155'e  haber verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen polis ekibi, 10 günlük olduğu sanılan erkek bebeği önce polis merkezine, ardından da Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, ancak çok üşüdüğü belirlenen bebek tedbir amacıyla hastanede müşahade altına alındı. Bebeğin daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına teslim edileceği bildirildi.

Polis, gizli ilişki sonucu dünyaya geldiği sanılan bebeğin anne ve babasını arıyor.

ETİKETLER

bebekbursamezarlıki hamitler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24