10 gündür kayıp olan Gülistan Doku’nun dayısı Kan: Abarok ailesinin nerede olduğundan savcının haberi var

En son 5 Ocak tarihinde erkek arkadaşı Zaynal Abarok ile görüşen 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Doku'nun intihar mektubu yazdığı iddialarını yalanlayan dayısı Mehmet Nur Kan, kendilerini aramayan Aborak ve ailesine tepki gösterdi. Abarok ve ailesinin olayların ardından başka bir şehre gittiği iddialarına ilişkin ise Kan, "Nerede olduklarından haberimiz yok ama Savcı bey, bize 'Aile bizim gözetimimizde' dedi. Ailenin nerede olduğundan onların haberleri var" yanıtını verdi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Doku'nun 5 Ocak'ta erkek arkadaşı olduğu belirtilen Zaynal Abarok isimli şahısla, bir kafenin önünde buluşup konuştuğu bilgisine ulaşıldı. Kamera görüntülerinde Doku'nun saat 11.19'da bulunduğun yerden ayrılarak yolun karşısına geçtiği, saat 11.29'da da minibüse binerek uzaklaştığı tespit edildi.

Minibüsten iniş görüntüsü yok

Ancak Gülistan'ın minibüsten iniş görüntülerine ulaşılamadı.

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'nun ulaştığı Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Nur Kan, "Hâlâ kızımızdan bir haber alamadık. Gülistan kamera bulunmayan yerde inmiş minibüsten. O yüzden de hala tam olarak ne olduğu bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

"İntihar mektubu yok, çıkan haberler yalan"

Doku'nun yurttaki odasında intihar mektubuna ulaşıldığı iddialarını yalanlayan Kan, "Arkadaşlarıyla kendi aralarında şakalaşmış, oradaki yazışma başka, intihar mektubu yok, çıkan haberler yalan" dedi.

"Tartışma var, darp yok"

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'un kaybolmadan bir gün önce (4 Ocak Cumartesi) erkek arkadaşı Zaynal Abarok ve onun ailesiyle akşam evde sohbet ettikleri, daha sonra genç kızın Aborak tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü.

Kan bu iddiaya "Aborak ile tartışma var ama darp yok. Darp olmadığından gözaltı da yok" diye cevap verdi.

Gülistan Doku'nun evden çıkarak yurda gittiği ancak yurdun o saatte kapalı olması nedeniyle bir öğretmenine giderek, orada konakladığı belirtildi.

"Sorgusunda 'Biz ayrıldıktan sonra Gülistan'a ne oldu bilmiyorum' demiş"

Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, genç kızdan haber alınamayınca 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapıldığını, gözaltına alınan Abarok'un sorgusunda "Biz o gün ayrıldıktan sonra Gülistan'a ne olduğunu bilmiyorum, haberim yok" şeklinde ifade verdiğini aktardı.

"Abarok ve ailesi bizi aramadı"

10 günlük süreçte Abarok ve ailesinin kendilerine ne söylediği sorusuna Mehmet Nur Kan, hiç konuşmadıklarını, bu durumun kendilerini de şaşırtttığını belirterek, ailenin tutumuna tepki gösterdi:

"Abarok ve ailesi bizi aramadı. O aileden kimse bizi aramadı. Burada bir çelişki var. Biz kendi aramızda konuşuyoruz, 'Biz olsak, tüm akrabalarla, o kızın bulunması için ne gerekiyorsa yapardık. Bizim ailemizle ilgili böyle bir şey çıksa, 'Biz de çok endişeleniyoruz' der, hemen o aileyi arar, kızı bulmaya çalışırdık. Çocuğunla ilgili soru işaretleri var ve sen susuyor, aileyi hiç aramıyorsun. Siz bunu kabul mu ediyorsunuz?"

"Savcı bey, 'Aile bizim gözetimimizde' dedi"

Abarok ve ailesinin olayların ardından başka bir şehre gittiği iddialarına ilişkin ise Kan, "Nerede olduklarından haberimiz yok ama savcı bey, bize 'Aile bizim gözetimimizde' dedi. Ailenin nerede olduğundan onların haberleri var" yanıtını verdi.

Kendilerinin Diyarbakırlı olduğunu hatırlatan Mehmet Kan, olaylar farklı bir kentte (Tunceli) geliştiğinden, bir yere kadar bilgi sahibi olabildiklerini kaydetti.

"Olumlu ya da olumsuz bir şey bilen varsa söylesin"

Ümitlerinin giderek tükendiğini söyleyen Kan, çağrıda bulundu:

"Kimseyi suçlamıyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Biz kızımızı bulmak istiyoruz. Ümidimiz giderek tükeniyor. Devletin bütün kurulları seferber olmuş ama ona ulaşamıyoruz. İnsan ister istemez endişeleniyor. Olumlu ya da olumsuz bir şey bilen varsa söylesin. Bir şey bilen varsa lütfen bize ulaşsın."

Çetin: 'Gülistan Doku nerede?' sorusu sorulmaya devam edilsin

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin ise "'Gülistan Doku nerede?' sorusu sorulmaya devam edilsin. Seferberlik ilan edilsin. Bölge baroları, kadın örgütlerimiz sağolsun ilgileniyorlar. Şehir dışından da çok ilgilenen var. Bu süreçte ailenin yanında olunsun. 'Gülistan Doku nerede?' diye sorulsun" ifadelerini kullandı.