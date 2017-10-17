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10 gün önce baba olan doğrama ustası, intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 10 gün önce baba olan plastik doğrama ustası 26 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, evde eşiyle çocuğu olmadığı sırada tavana bağladığı iple intihar etti

17 Ekim 2017 17:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, 10 gün önce baba olan plastik doğrama ustası 26 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, evde eşiyle çocuğu olmadığı sırada tavana bağladığı iple intihar etti.
Merkezefendi İlçesi\'nde bulunan Servergazi Mahallesi, Çınar Sokak\'taki bir apartmanın 4\'üncü katında oturan Ramazan Sarıkaya\'ya ulaşamayan yakınları, meraklanarak eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Sarıkaya\'nın yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak, eve girdi. Ekipler, Sarıkaya\'yı tavana iple asılı halde buldu. İtfaiye ekipleri, hemen ipi keserek, Sarıkaya\'yı tavandan indirdi. Ambulansa alınan Sarıkaya, hastaneye götürülürken, yolda hayatını öldü. Sarıkaya\'nın 10 gün önce baba olduğu ifade edildi. Ramazan Sarıkaya\'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırılırken, intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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