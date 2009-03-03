'10 gol atamam'



Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Alfredo Lugano Moreno, geçtiğimiz hafta sonu lider Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon gol sayısını 6'ya yükseltti.



Şu an Sarı-Lacivertlilerin ligde en golcü 2. futbolcusu olan Lugano, forvet oyuncuları Güiza (4) ve Semih'i (5) de geride bıraktı. Tecrübeli defansın tek rakibi ise 9 golü bulunan kaptan Alex.



Dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Lugano, son dönemde golcü özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Karambol pozisyonlarda veya geri dönen toplarda takipçiliğini konuşturan 29 yaşındaki futbolcu, genelde aynı tip goller atıyor. Birkaç ay önce Fenerbahçe Dergisi'ndeki röportajında bu konuya değinen Güney Amerikalı yıldız, Uruguay'da oynadığı yıllarda ve daha sonra Sao Paulo'da da sezon boyunca 4, 5 hatta 6 gol ortalamasını tutturduğunu söylemişti.



Öncelikli görevinin defans yapmak olduğunu belirten Lugano, "Duran toplarda, faullerde, kornerlerde ileriye hareketlenen bir oyuncuyum. Orada bir pozisyon, şans bulmak için rakip yarı alana yöneliyorum. Zaten geçmişte de bu kadar gol atıyordum." demişti. Bu sezon 10 rakamına ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna da gülerek, "Sanmıyorum, 10 çok fazla." cevabını vermişti.



Sezonun ilk yarısında Bursaspor, Galatasaray, Ankaraspor ve Antalyaspor; ikinci yarıda Hacettepe ile Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan Lugano, bu golleri daha çok Brezilyalı yıldız Roberto Carlos'un serbest vuruşlarından dönen toplara yaptığı hamlelerle attı.



Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyerken 'Vandam' lakabı takılan, boş zamanlarında Kick-Box yaptığını açıklayan agresif oyuncu, futbol stilini ise 'Top geçse de adam geçmez.' şeklinde ifade etmişti.



Bu arada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lugano'nun F.Bahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.



Hırslı yapısı ve kaybetmeye hiç tahammülü olmayan karakterinden dolayı taraftarların en beğendiği futbolcuların başında gelen Uruguay Milli Takımı'nın kaptanı, İtalyan kulüplerden teklifler alıyor.



Takımdan ayrılmaması için ikna turları düzenlenen Lugano, sık sık Sarı-Lacivertli ekipte mutlu olduğunu ifade etse de yeni mukaveleye imza atmaya yanaşmıyor.