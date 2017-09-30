10 Ekim katliamını gerçekleştiren canlı bombalarının miting alanına giriş görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Katliamı'na ilişkin ortaya çıkan yeni MOBESE görüntülerinde, canlı bombaların aramaya takılmadan alana giriş girdiği görüldü.

Evrensel'den Tamer Arda Erşin'in haberine göre, söz konusu MOBESE görüntülerinde, 10 Ekim Ankara Katliamı'nı gerçekleştiren IŞİD'li canlı bombaların, Ankara'ya geldikten sonra polis aramasına takılmadan miting alanına geldikleri görülüyor.

Görüntüler dava dosyasına girdi

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda düzenlenen "Emek, Barış ve Demokrasi" mitingine yönelik bombalı saldırıda 102 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Güvenlik birimlerine ulaşan 62 istihbarat notuna rağmen yaşanan katliamda, bombacıların 10 Ekim günü, polis aramasından geçmedikleri, MOBESE görüntülerinden alınan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.Bu fotoğrafların ardından görüntülerin kendisi de dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, IŞİD Üyesi Yunus Emre Alagöz ve halen kimliği tespit edilemeyen Suriyeli canlı bomba, 10 Ekim 2015 günü sabah saatlerinde, Ankara Gölbaşı'da bindikleri taksiden indikten sonra Meclis Dikmen Kapısı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının olduğu kavşaktan, İsmet İnönü Bulvarı boyunca, Meclis Çankaya Kapısı yönünde yürüyor. Buradan başka bir taksiye binen bombacılar, Hipodrum Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi'ni kesen kavşak yani TCDD Genel Müdürlüğü'nün yanındaki yolda iniyor.

Tren garının önünde polis yok

Bombacıların taksiden inişleri, taksiden indikten sonra miting alanına girişleri de anbean kayıtlarda görülüyor. Görüntülere göre Gar kavşağındaki girişte polis arama kontrol noktası kurmadığı için IŞİD üyeleri üzerlerindeki bombayla alana giriyor. Görüntülerde, tren garı önünde tek bir polise bile rastlanmıyor.

Miting alanına girdikten sonra bir bombacı HDP'lilerin olduğu alana doğru gidiyor. Bir diğer bombacı ise Ankara Tren Garı girişine yöneliyor. İlk bombacı HDP'lilerin arasında kendisini patlatıyor. Kaçışmanın ardından bu kez diğer canlı bomba kendisini patlatıyor.

Görüntülerdeki bombacı Yunus Emre Alagöz hakkında, ‘saldırı gerçekleştirebilir' şüphesiyle katliamdan 3 gün önce 81 ilin güvenlik birimlerine istihbarat notu gönderildiği daha önce ortaya çıkmıştı.