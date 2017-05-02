10 Ekim katliamı davasında yargılanan sanık kocadan sanık eşine: Yanıt verme

10 Ekim 2015 yılında 101 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üçüncü duruşması başladı. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Dava sanık Hatice Akaltın ifadesine başladı. Müşteki avukatların sorularına yanıt veren Akaltın’ın ifade verdiği sırada sanık eşi Metin Akaltın'ın uyarısıyla yöneltilen sorulara cevap vermemeye başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların katıldığı duruşmaya siyasiler de destek veriyor. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan, Malatya Milletvekili Veli Ağababa ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da mahkeme salonunda yerini aldı.

"Adalet dilemeden gelmeyecek"

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı ve davanın avukatlarından Mehtap Sakinci Çoşgun üçüncü duruşma öncesi açıklama yaptı. Çoşgun "Dün 1 Mayıs’tı ve bizler yine alanlardaydık. İki yıl önce bizlerle alanlarda olan canların fotoğrafını taşıdık. Emek ve demokrasi denen her yerde bu canların fotoğrafını taşıyacağız. Sizler biliyorsunuz ki biz adalet dilemeden adalet gelmeyecek. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

"Siyasi sonuçlar ortaya çıkarılacak"

Dava öncesi müdahil vekiller koordinasyonundan avukat Tugay Bek davaya ilişkin bilgi verdi. İkinci duruşmanın ardından yakalanan sanık Hatice Akaltın’ın ifadesinin alınacağını belirten Bek, ailelerin ve müşteki yakınlarının beyanlarının devam edeceğini söyledi.

Mahkeme heyetine taleplerini belirteceklerini belirten Bek şöyle devam etti:

"Bugün önümüze bir grup cani ceza alsın diye konmuş olabilir. Biz bu katillerin en büyük cezayı alması için çalışıyoruz ama bununla yetinmeyeceğiz. Özellikle devletin Antep’te yaptıkları ortada. Pek çok katliam aynı şebeke tarafında devletin denetiminde gerçekleştiriliyor. Bu cinayetin arkasındaki siyasi sonuçların gün yüzüne çıkarılacağını düşünüyorum. Tıpkı Hrant Dink cinayetindeki gibi."

Eşi müdahale etti, sanık sustu

Ankara 10 Ekim katliamı davası yakalanan sanık Hatice Akaltın ifadesine başladı. Müşteki avukatların sorularına yanıt veren Akaltın’ın ifade verdiği sırada eşi sanık Metin Akaltın'ın uyarısıyla yöneltilen sorulara cevap vermemeye başladı. Mahkeme heyetine itirazda bulunan müşteki avukatları diğer sanıkların salon dışına çıkarılıp Hatice Akaltın’ın tek başına ifadesinin alınması talep etti. Mahkeme heyeti müşteki avukatların talebini görüşüp reddetti. Mahkemede söz alan Hatice Akaltın’ın avukatı, Akaltın’ı gönüllü olarak savunduğunu sorulara cevap vermediği taktirde davayı bırakacağını söyledi. Bunun üzerine Hatice Akaltın müşteki avukatların sorularına cevap vermeye başladı.

Duruşmayı takip eden Adalet İçin Hukukçular'ın Twitter hesabından aktarılanlar şöyle:

10 Ekim davasının 3. duruşması sanık Hatice Akaltin in ifadesi ile başladı.

Sanık Akaltın celse arasında tutuklanmıştı​. İfadesindeki çelişkiler soruldu. Müşteki avukatı Eylem Sarıoğlu sanığa sorularını yöneltiyor.

Sanık Akaltın ifade verirken başka bir sanık yanıt verme demesi üzerine sorulara yanıt vermemeye başladı.

Sanık Hatice Akaltin'ı yönlendiren kişi, eşi sanık Metin Akaltin. Avukatlar sanıkların salondan çıkarılmasını talep etti

Avukatların talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Sanık Hatice Akaltın ın avukatı eğer sorulara yanıt vermezse sanığın müdafiliğinden çekileceğini beyan etti.

Sanık Hatice müdafii diğer sanıkların salondan çıkarılmasını ve Av. Eylem Sarıoğlu nun sorularına yanıt verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar salondan çıkarılıyor.

Sanık Hatice Akaltın'ın avukatı beyanda bulundu:

"Müvekkilim kaldığı evleri, üzerinde bulunan paraları, aile bireylerini daha önce ezbere söyledi. Şu an baskı altında söyleyemiyor."

Sanık avukatı: "Müvekkilim çocuklarına çok düşkün. Onların hayatından endişe ediyor. Hep aynı sorulara yanıt verilmesi çok yıpratıcı"

Sanık avukatı, "Müvekkilimden bildiklerini anlatmasını talep ediyorum." Av. Eylem Sarıoğlu tekrar sorularını yöneltiyor.

Sanık Hatice Akaltın eşinin kod adının Kasap Bedo olmadığını beyan etti: Arkadaşları Meto derdi.

Şubat'taki celsede hakkında yakalama çıkan sanık Akaltın Nisan ayında ifade vermeye gitti.

Akaltın; "Şubat ayında yakalamadan haberdardım. Kayınbabamin evinde kaldım. Antepteki polisler bana ifade için yakalamaya gelmedi."

Müşteki avukatı: Polisler sizi ifade için yakalamaya neden gelmedi?

Sanık Akaltın: Bilmiyorum

Müşteki vekili: Biz de bilmiyoruz.

Sanık Akaltın, " telefon, tablet, batarya bana ait değil. Çantamdan çıkan tablet kime ait bilmiyorum"