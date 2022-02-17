10 Ekim katliamı davasında MASAK detayı: IŞİD’li firari sanıklar 'reklam' hizmeti almış

10 Ekim 2015 tarihinde ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ sloganıyla Ankara'da düzenlenmek istenen mitinge yönelik IŞİD tarafından gerçekleştirilen 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı'nın davasına devam edildi. Duruşmada tanık Mehmet Berkin Kanalp MASAK raporlarında adının geçmesine ilişkin olarak, "Google'a reklam hizmeti veriyorum. Kendi şirketim. Dijital pazarlama hizmeti veriyorum. 2017’de şahıs şirketiydi, kendi adımdaydı. Dijital ajansız biz.Son yıllarda kurumsal firmalarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Hakkında yakalama kararı olan sanıklar adına Adalet Bakanlığı ve TEM Şubeye müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.
Ankara Tren Garı’nda 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin Erman Ekici ve firari 16 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu yargılanan sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Tanık olarak dinlenmesi gereken Mammadova'ya ulaşılamadı
Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Dosyaya gelen bilgileri paylaşan mahkeme başkanı, 14’üncü duruşmada dinlenmesi beklenen IŞİD’in Adıyaman’daki yapılanmasının kurucusu Mustafa Dokumacı’nın eşi Ulkar Mammadova’ya adresinde ulaşılamadığını, bu nedenle SEGBİS bağlantısının sağlanamadığını söyledi.
Duruşmada beyanda bulunan katılan avukatları, sanıklardan Nusret Yılmaz’ın 10 Ekim katliamından haberdar olduğunu belirterek, sanık hakkında örgüt yöneticiliğinden de iddianame hazırlanmasını talep etti. Avukatlar ayrıca kumara ve şans oyunlarına karşı olan sanıkların kendi aralarında sohbet etmek için bahis sitelerinde oda kurup bu şekilde iletişime geçtiğini ve bu bilginin şans oyunu sitesinden temin edilerek dosyaya eklendiğini belirtti. Sanık Ömer Deniz Dündar adına bu bahis siteleri üzerinden yoğun bir para alışverişi gerçekleştiği de ifade edildi.
MASAK raporunda maaş listesi var
Avukat Senem Doğanoğlu, MASAK raporunun ve eklerinin dosyaya eklendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“IŞİD'in tüm mühimmat sevkiyatını ve ne yaptığını anlatan bir rapor geldi. MASAK raporunu teyit eden bilgiler var. Kasım Güler’in dijitallerinde ortaya çıkan bir kısım belge MASAK’ı teyit etmekte. 96 kişinin listelendiği bir excel listesi var. Burada bir maaş listesi var. MASAK raporunda Irak’ta esir ve şehit ailelerine gelir toplamakla yükümlü olan birinden bahsediliyor. Yine Kasım Güler’in ifadesinde vardı, gömülü silahlara ilişkin yüksek miktarda silahların gömülü olduğuna dair liste gelmiş durumda. El Hol ve Roj kampında bulundan ‘esir ve şehit’ yakınlarına toplanan paralara dair bilgiler var. Hala faal olan bir örgütün çerçevesini çiziyor. MASAK raporu başka ülkelere giden paraların da Türkiye’den geçtiğini gösteriyor. Öylesine büyük bir finanslar ağının tam ortasında ve 2015’ten beri devam ediyor”
Hakkında yakalama kararı olan sanıklar adına Adalet Bakanlığı ve TEM Şubeye müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.
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"IŞİD'li firari sanıklar reklam hizmeti almış"
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın aktardığına göre; 10 Ekim avukatlarının taleplerinin ardından tanık Mehmet Berkin Kanalp SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Firari sanıklarla para ilişkisinin olduğu belirtilen Kanalp’e dava kapsamında yargılanan firari sanıkları tanıyıp tanımadığı soruldu. Hiçbirini tanımadığını basından bir iki ismi bildiğini belirten tanık Kanalp, “İlhami Balı’yı basından duydum. Sanırım suikastı planlamıştı. Hiçbiriyle para ilişkim olmadı” dedi.
“Masak raporlarında ismin geçiyor” denilmesi üzerine Kanalp, “Ben de şaşırdım, nerede geçtiğini hatırlatır mısınız?” dedi.
Firari Muhammet Zana Alkan’ın 22 Ekim 2017 tarihinde 3 bin 100 lira, sonrasında da farklı tutarlarda parayı hesabına yatırıldığının tespit edildiğinin söylenmesi üzerine tanık Kanalp şunu söyledi:
“Google'a reklam hizmeti veriyorum. Kendi şirketim. Dijital pazarlama hizmeti veriyorum. 2017’de şahıs şirketiydi, kendi adımdaydı. Dijital ajansız biz. Eğer ki firma ismi olursa kim olduklarını ortaya çıkartabiliriz. Şahıs ya da firma bizi arayıp reklam vermek istiyor. Biz de peşin parayı alıp reklam yapıyoruz. Google’da reklamlarını üste çıkarıyoruz. Son yıllarda kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Ama dediğiniz tarihlerde şahıslarla da çalıştık. Bursa’da Google’nın tek partneriyiz."
Hakimin, “Bunlar IŞİD üyesi olduğu iddia edilen insanlar, ne gibi reklam faaliyeti yapıldı” sorusu üzerine tanık Kanalp, “Kimlere reklam hizmeti verdiğimizi söyleyeyim. Oto kiralama, halı yıkama, kiralık ev gibi şirket olmayan şahıslara hizmet veriyoruz. Belirtilen tarihteki olayda İnegöl'den iki arkadaşım öldü. Ben bilsem onlarla bırakın iş yapmayı kendime bunu yediremem. Biz siyasi taraftan bize gelen işleri kabul etmiyoruz. Bu paraların hepsi faturasız iş ve reklam bütçedir” diye konuştu.
Avukatlar, 8 Eylül- 10 Kasım 2017 tarihleri arasında birden fazla firari sanığın Kanalp’ın hesabına para yatırdığını, bunların detayının ne olduğunu, hangi amaçla yatırıldığını mahkemeyle paylaşmasını talep etti.