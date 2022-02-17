10 Ekim katliamı davasında MASAK detayı: IŞİD’li firari sanıklar 'reklam' hizmeti almış

10 Ekim 2015 tarihinde ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ sloganıyla Ankara'da düzenlenmek istenen mitinge yönelik IŞİD tarafından gerçekleştirilen 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı'nın davasına devam edildi. Duruşmada tanık Mehmet Berkin Kanalp MASAK raporlarında adının geçmesine ilişkin olarak, "Google'a reklam hizmeti veriyorum. Kendi şirketim. Dijital pazarlama hizmeti veriyorum. 2017’de şahıs şirketiydi, kendi adımdaydı. Dijital ajansız biz.Son yıllarda kurumsal firmalarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Hakkında yakalama kararı olan sanıklar adına Adalet Bakanlığı ve TEM Şubeye müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

Ankara Tren Garı’nda 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin Erman Ekici ve firari 16 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu yargılanan sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tanık olarak dinlenmesi gereken Mammadova'ya ulaşılamadı

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Dosyaya gelen bilgileri paylaşan mahkeme başkanı, 14’üncü duruşmada dinlenmesi beklenen IŞİD’in Adıyaman’daki yapılanmasının kurucusu Mustafa Dokumacı’nın eşi Ulkar Mammadova’ya adresinde ulaşılamadığını, bu nedenle SEGBİS bağlantısının sağlanamadığını söyledi.

Duruşmada beyanda bulunan katılan avukatları, sanıklardan Nusret Yılmaz’ın 10 Ekim katliamından haberdar olduğunu belirterek, sanık hakkında örgüt yöneticiliğinden de iddianame hazırlanmasını talep etti. Avukatlar ayrıca kumara ve şans oyunlarına karşı olan sanıkların kendi aralarında sohbet etmek için bahis sitelerinde oda kurup bu şekilde iletişime geçtiğini ve bu bilginin şans oyunu sitesinden temin edilerek dosyaya eklendiğini belirtti. Sanık Ömer Deniz Dündar adına bu bahis siteleri üzerinden yoğun bir para alışverişi gerçekleştiği de ifade edildi.

MASAK raporunda maaş listesi var

Avukat Senem Doğanoğlu, MASAK raporunun ve eklerinin dosyaya eklendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD'in tüm mühimmat sevkiyatını ve ne yaptığını anlatan bir rapor geldi. MASAK raporunu teyit eden bilgiler var. Kasım Güler’in dijitallerinde ortaya çıkan bir kısım belge MASAK’ı teyit etmekte. 96 kişinin listelendiği bir excel listesi var. Burada bir maaş listesi var. MASAK raporunda Irak’ta esir ve şehit ailelerine gelir toplamakla yükümlü olan birinden bahsediliyor. Yine Kasım Güler’in ifadesinde vardı, gömülü silahlara ilişkin yüksek miktarda silahların gömülü olduğuna dair liste gelmiş durumda. El Hol ve Roj kampında bulundan ‘esir ve şehit’ yakınlarına toplanan paralara dair bilgiler var. Hala faal olan bir örgütün çerçevesini çiziyor. MASAK raporu başka ülkelere giden paraların da Türkiye’den geçtiğini gösteriyor. Öylesine büyük bir finanslar ağının tam ortasında ve 2015’ten beri devam ediyor”

Hakkında yakalama kararı olan sanıklar adına Adalet Bakanlığı ve TEM Şubeye müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.