'10 Ekim' anmasına polis müdahalesi: Acıdan kavrulan aileleri süpürdüler!

102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar patlamasının 2. yıldönümü dolayısıyla tren istasyonu önünde açıklama yapmak isteyen kitleyi polis biber gazıyla engellemeye çalıştı. Sabah erken saatlerden itibaren Gar'a çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Alana girmek isteyen ve patlamada hayatını kaybeden Meryem Bulut’un oğlu Adnan Bulut polisin kendisine "süpürün bunları" dediğini söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Ankara Garı önünde gerçekleşecek olan anma nedeniyle polis çevrede yığınak yaptı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı, anmanın yapılacağı yerde aramalar yapıldı. Gar’a bir kilometre mesafede kurulan kontrol noktalarından kimsenin geçişine izin verilmedi.

Sıhhiye caddesinde toplanan kitle anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri biber gazlı saldırıda bulundu.

'Atılan tekmelerin, hakaretlerin tanığıyız'

Polisin ablukası ve müdahaleleri nedeniyle çok az sayıda aile katliamın gerçekleştiği alana gelerek açıklama yaptı.



"Şimdi mi düşünüyorsunuz?"

Katliamda eşi Ali Kitapcı’yı kaybeden Emel Kitapcı, ” Biz sizin için de o gün buradaydık. Siz ölmeyin diye de buradaydık. O gün güvenliğimizi almadınız şimdi mi bizi düşünüyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara’da 10 Ekim 2015 yılında 102 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının 2. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Tren Garı önünde anma yapmak için toplanan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahalede gözaltı olduğu belirtiliyor.

Gök: 5 dakikalık anmaya dahi izin yok

Polisin anmaya izin vermek istememesine tepki gösteren CHP Milletvekili Levent Gök, “Dün yaptığımı görüşmelere rağmen sabah saatlerinde anmaya gelenlere müdahale oldu ve aileler dağıtıldı. Çok önemli bir katliamın üzerine anmanın yapılması engellendi.

CHP milletvekilleri ve STK temsilcileri, polisin tutumuna tepki gösterdi.

Gar katliamında yaşadığım üzüntü neyse şu an onu yaşıyorum. Emniyet gerekli tedbiri almıştı. 5 dakika dahi sürmeyecek anmaya izin vermeyen zihniyeti kınıyoruz. Biz de anma gerçekleştirmeyeceğiz. Türkiye’de bir katliamın anması yapılamıyor. Burada biz nasıl demokrasiyi inşa edeceğiz?” diye sordu.

CHP milletvekillerinden Veli Ağbaba da “Anmaya izin vermeyenler katliama izin verdiler. Ailelere şiddetle saldırdılar, yaralılara izin vermediler. Burayı bombalayanlarla aynı kafa izin vermedi. Bunlar katliamın koruyucuları” dedi.

"Aileler derneğe dönüyor"

Ailelerin ve demokratik kitle örgütlerinin yapmak istediği katliam anmasına izin verilmemesinin ardından aileler 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğine gidiyor. Öte yandan anma alanına giremeyen aileler Necatibey Caddesindeki İnşaat Mühendisleri Odası’nda toplandı. Polis buradakilere biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. İnşaat Mühendisleri Odası önünde toplanan ailelerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Acıdan kavrulan aileleri süpürdüler"

Adnan Bulut polis müdahalesi sırasında gözüne isabet eden biber gazı nedeniyle uzun süre gözlerini açmakta zorlandı.

Gar katliamında hayatını kaybeden Meryem Bulut’un oğlu Adnan Bulut da ikinci yıl anması için katliam alanına gitmeye çalıştı. Polis kontrol noktasında ailelerle birlikte arkadaşlarının da alana girmeyi istediğini fakat izin verilmediğini söyleyen Bulut sözlerine şöyle devam etti; “Liste vardı kendilerinde buna göre içeriye girecektik. Acılarımızı paylaşan dostlarımız da vardı. O arada polis ‘süpürün bunları’dedi. Biz bu acıyı çeken insanlarız, acıdan kavrulan aileleri süpürdüler. Aileler tarafından hiçbir şiddet devlete zarar verecek bir şey olmadı. Ölümlerde acı paylaşılır. Ankara’nın göbeğinde bu acı yaşandı ve bunu paylaşmak isteyenlere izin vermediler. Önce kalkanlarla ittiler, plastik mermi sıktılar. Adliyenin orada da saldırı oldu, orada da saldırdılar. Aklı selim olan bir insan bizimle acımızı paylaşması gerekirken müdahale ettiler.”