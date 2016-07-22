10 Ekim Ankara katliamının ilk duruşması 7 Kasım’da

Ankara'da düzenlenen 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne IŞİD tarafından düzenlenen ve 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği saldırının ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşma saat 10’da başlayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta kabul edilen iddianamede, 10'u tutuklu, 36 şüpheli hakkında toplam 7 bin 631 yıldan, 11 bin 750 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede sanık olarak yer alan isimler şöyle:

İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk (Kazakistan vatandaşı), Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın

Gizlilik kararı

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde Ankara Garı önünde toplananlara saldırı düzenlenmişti. 2 IŞİD'li canlı bombanın kendini patlamasıyla 101 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Katliamın ardından soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.

Müştekilere posta yoluyla gelen tebligatta, davanın 7 Kasım 2016 günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.9 ay sonra açılan davada, 37 sanıktan 14'ü esas fail olarak yargılanacak. 2 canlı bomba ile birlikte Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun öldüğü için haklarında takipsizlik kararı verildi.