T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 Ekim Ankara katliamının ilk duruşması 7 Kasım’da

10'u tutuklu, 36 şüpheli hakkında toplam 7 bin 631 yıldan, 11 bin 750 yıla kadar hapis cezası isteniyor

22 Temmuz 2016 18:31

Ankara'da düzenlenen 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne IŞİD tarafından düzenlenen ve 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği saldırının ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşma saat 10’da başlayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta kabul edilen iddianamede, 10'u tutuklu, 36 şüpheli hakkında toplam 7 bin 631 yıldan, 11 bin 750 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

İddianamede sanık olarak yer alan isimler şöyle:

İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk (Kazakistan vatandaşı), Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın

 

Gizlilik kararı

 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde Ankara Garı önünde toplananlara saldırı düzenlenmişti. 2 IŞİD'li canlı bombanın kendini patlamasıyla 101 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Katliamın ardından soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.
Müştekilere posta yoluyla gelen tebligatta, davanın 7 Kasım 2016 günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.9 ay sonra açılan davada, 37 sanıktan 14'ü esas fail olarak yargılanacak. 2 canlı bomba ile birlikte Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun öldüğü için haklarında takipsizlik kararı verildi.

 

 

ETİKETLER

10 EkimAnkara katliamıduruşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24