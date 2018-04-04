10 Ekim Ankara Katliamı'nda sekizinci duruşma bugün

10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde IŞİD’in Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin yargılama, bugün ve yarın görülecek sekizinci grup duruşması ile sürecek.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek duruşma öncesinde 103 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sanıkların yanı sıra ihmali bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması, mağdurların yedi duruşma boyunca olduğu gibi yine ilk talepleri arasında yer alacak.

Birgün'de yer alan habere göre, katliamın ardından özellikle Antep Emniyet’inden ve Antep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep edilen bilgi ve belgeler Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yedi duruşma boyunca iletilmedi. Duruşmayı yavaşlatmakla suçlanan Antep’teki kamu görevlilerine yönelik müzekkereler her duruşma tekrarlanırken sekizinci grup duruşma öncesinde de birçok belgenin henüz iletilmediği öğrenildi. Dava dosyasına iletilen dikkat çekici belgeler arasında ise katliamın planlayıcıları arasında yer aldığı belirtilen Yunus Durmaz’ın otopsi raporu oldu. 2016 yılındaki polis operasyonu sırasında kendisini öldürdüğü öne sürülen Durmaz’ın otopsi raporu, iki sene sonra duruşmada gündeme gelecek.



Durmaz’ın ölümünün ardından çekildiği belirtilen fotoğraflar beşinci grup duruşma ile birlikte dava dosyasına girmişti.



10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kapatılmasının ardından gerçekleştirilecek ilk duruşmada katılımın düşmemesi gerektiğini ifade eden avukat Mehtap Sakinci Coşgun, “İnsanların duruşmaya gelip 10 Ekim Katliamı’nın peşini bırakmadıklarını göstermesi gerekiyor” dedi. Avukatların görsele dayalı, projeksiyon kullanarak savunma yapmaya hazırlandığını anlatan Coşgun, “Süreç, her geçen gün kötüye gidiyor. Katılım ilk günkü gibi değil. Sayıyı mutlaka artırmalıyız. Duruşmada ise sinevizyon ile görsele dayalı sunumla iddialarımızı kuvvetlendirmeyi planlıyoruz. Bazı sanıklar ciddi oranda tahliye bekliyor. Bunu engellemek için mutlaka ama mutlaka davaya gelip kalabalık gözükmeliyiz ve bu yargılamanın sahipsiz olmadığını göstermeliyiz” diye konuştu.