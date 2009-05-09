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10 dünya güzeli buluştu

1953 yılından, 2008'e kadar seçilmiş olan ve içlerinde Azra Akın'ın da bulunduğu 10 Miss World, ilk kez bir araya geldi.

09 Mayıs 2009 03:00

Dünyanın en ünlü yardım derneklerinden Variety International The Children’s Charity, Miss World yarışmasını kazanmış farklı kuşaklardan 10 güzeli bir araya getirdi. Bu güzeller arasında Azra Akın da vardı.

Dünya güzelleri biraraya geldi - FOTOGALERİ

Miss World Güzellik Yarışması'nı çeşitli tarihlerde kazanmış 10 güzel, yardıma muhtaç engelli çocuklar ve 60 yaş üstü yaşlılar için çalışan dünyanın en ünlü eğlence endüstrisi yardım derneği Variety International The Children’s Charity'nin yeni başkanı Julia Morley’in göreve geçmesi şerefine, 5 Mayıs’ta Londra'da bir araya geldi. 1953 yılından, 2008 yılına kadar seçilmiş olan ve içlerinde 2002 Dünya güzelimiz Azra Akın’ın da bulunduğu 10 Miss World, farklı kuşakları ve ülkeleri temsil ettiler.

1951 yılından beri tüm dünyada yardıma muhtaç yaşlı ve çocuklar için yardım toplayan The Children’s Charity vakfına destek vermekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Farklı kuşaklardan 10 güzel

Denise Perrier Lanfranchi (Fransa-Miss World 1953),
Wilnelia Merced Forsyth (Porto Riko-Miss World 1975),
Kimberley Santos Hill(Guam-Miss World 1980),
Linda Petursdottir (Izlanda-Miss World 1988),
Lisa Hanna (Jamaika-Miss World 1993),
Azra Akın (Türkiye-Miss World 2002),
Maria Julia Mantilla Garcia (Peru-Miss World 2004),
Tatiana Kucharova (Çek Cumhuriyeti-Miss World 2006),
Zilin Zhang (Çin-Miss World 2007),
Ksenia Sukhinova (Rusya-Miss World 2008),



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