10. dalga dünya basınında

Türkiye'de sarsıntı yaratan Ergenekon soruşturmasının 10. dalgası kapsamındaki yeni gözaltılar, Batı medyasında da yankılandı.



Financial Times gazetesi, "Türkiye'deki aşırı milliyetçilere ilişkin soruşturma genişletiliyor" dediği haberinde üç emekli generalin de gözaltına alındığına, komutanların toplandığına dikkat çekti.



Gazeteye konuşan güvenlik analisti Gareth Jenkins de, "Yeni emekli generallerin gözaltına alınmasının bir reaksiyon provoke etme riskini taşıdığını"değerlendirmesini yaptı. BBC de, savcıların "komplocuların derin devlet içerisinde faaliyet gösterdiklerini söylediklerini belirtirken "Eleştirenler, iktidardaki AKP''nin en tanınmış laik muhaliflerinden bazılarını gözaltına aldığını söylüyorlar" dedi.



Ekonomi gazetesi Financial Times de, "Türkiye'deki aşırı milliyetçilik soruşturması genişletiliyor" başlığıyla yayınladığı haberde Ergenekon soruşturmasının genişletildiğini belirterek gözaltına alınanların arasında birkaç emekli generalin bulunduğuna dikkat çekti.



"Birçoğu laik görüşleri ve iktidardaki partiye muhalif olmaları ile tanınan 86 kişinin bomba saldırılarını ve cinayetleri planlamak ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir darbe kışkırttıkları gerekçesiyle halen yargılandığını"na işaret eden gazete, liberallerin ilk başta soruşturmayı "derin devlet"in ortaya çıkarılması konusunda önemli bir adım oluşturduğu inancıyla çok olumlu karşıladıklarını belirtti.



Financial Times, son gözaltıların ardından komutanların yaptığı toplantıya da dikkat çekildiği haberde bu toplantının "Güçlü silahlı kuvvetlerinin bir reaksiyon olasılığını gündeme getirdiği"ni ifade ederken gazeteye konuşan İstanbul'da faaliyet gösteren güvenlik analisti Gareth Jenkins de, "Yeni emekli generallerin gözaltına alınmasının bir reaksiyon provoke etme riskini taşıdığını" değerlendirmesini yaptı.



"Dünkü (Çarşamba günü) gözaltılar ve polis aramaları, davanın hükümetin muhaliflerini hedef alan bir cadı avı olduğu yolundaki eleştirilerini iki misline çıkartacak" diyen gazete, muhalefet parti liderlerinin de polisin eyleminin insan haklarını ihlal oluşturduğu, "intikam operasyonu" olduğu yolundaki açıklamalarını da yansıttı.



İngiliz yayın kurumu BBC, "Türkiye "darbe komplosu' ile ilgili olarak 30 kişiyi gözaltına aldı" başlıklı haberinde "Savcıların, komplocuların "derin devlet' içerisinde faaliyet gösterdiğini söylediklerini" kaydetti.



Gözaltına alınanların arasında üç emekli general ile eski bir polis şefinin de bulunduğuna dikkat çeken BBC, "Eleştirenler, iktidardaki AKPi'nin en tanınmış laik muhaliflerinden bazılarını gözaltına aldığını söylüyorlar" dedi.



Ergenekon davası iddianamesinin içeriğe ilişkin de bilgi veren BBC, "Zanlıların, haklarındaki suçlamalar, siyasi olduğunu belirterek reddetiklerini" de belirtti.