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Yaşam

10 dakikalık yağış Ankara'yı vurdu

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri, ev ve işyerlerinden gelen ihbarlara yetişebilmek için seferber oldu. Göle dönen yollarda mahsur kalan araçlar da oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış 10 dakika boyunca şiddetini artırdı.

Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları geç saatlere kadar sürdü.

Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Altındağ ilçesinde bir araç çöken asfaltın içine düştü. Yol  trafiğe kapatıldıktan sonra araç çukurdan kurtarıldı.

Yağış sırasında bazı ağaçlar da yerinden sökülerek yola devrildi.

Sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti.

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