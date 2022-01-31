10. Cumhurbaşkanı Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz

Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak" diye konuştu.

'Yılın Atatürkçüleri', ödüllerini Sezer ve Toker'in elinden aldı. 10. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum" dedi.