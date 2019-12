10 çocuktan 7’sinin dişlerinde sorun var

‘Tedavi gecikmemeli’

Prof. Dr. Uzel, yaptığı açıklamada, ortodontinin ağızdaki kapanış bozuklukları ve dişlerin çenelerdeki konumlarının nasıl oluştuğunu inceleyen, teşhis eden, bu bozuklukları önleyen ve tedavi eden bir diş hekimliği dalı olduğunu ifade etti.Ortodontinin, halk arasında "eğri dişlerin tel takılarak düzeltilmesi" olarak bilindiğini belirten Uzel, Türkiye'de diş eti hastalıkları ve ortodontik sorunların çok yaygın olduğunu, bunun nedeninin ise düzenli ağız ve diş bakımının yapılmaması olduğunu kaydetti.Uzel, özellikle çocuklarda daha sık ortodontik sorunlar görüldüğüne dikkati çekerek, "Türkiye'de her 10 çocuktan 7'sinde ortodontik düzensizlik var. Bunların bazıları ağırdır, öncelikli tedavi edilmesi gerekir, bazıları da daha hafiftir. Bu durum eğer hastanın konuşmasını, solunumunu bozmuyorsa tedavi edilmeyebilir, ama fonksiyonu bozan dorumlarda mutlaka tedavi edilmeli. Ayrıca çoğunluk olarak çocukların ortodontik tedaviye ihtiyacı var" dedi.Ortodontik tedavinin dişleri ve kapanış bozukluklarını düzeltmek, dişlerdeki boşlukların kapatılmasını sağlamak amacıyla uygulandığını belirten Uzel, şunları kaydetti:"Ortodontik düzensizlik genetik yapıdan ve erken diş çekimi gibi çeşitli nedenlerden de kaynaklanabilir. Ortodontik tedavi görenlerin büyük çoğunluğu görünüşlerini ve gülüşlerini iyileştirmek amacıyla hekime başvuruyor. Ortodonti, tedaviyle her yaşta düzeltilebilir. Ancak diş sağlığını etkileyen çok sayıda ortodontik problem var. Örneğin çapraşık dişlerin temizlenebilmesi daha zordur.Bu durumda çürüğe yatkınlık daha da artırıyor. Ağız solunumu sonucu dişlerin plak birikimine yatkınlığını artırır ve buna bağlı olarak bireyde çürük ve periodontal hastalık olasılığı da artar. Başka ortodontik problemler ise dişlerin daha çabuk aşınmasına neden olabilir. Bazı hastalar tedavi edilmeden iyileşebilir, ancak fonksiyonu bozan durumlarda mutlaka tedavi gerek."Dişte estetik görüntünün çok önemli olduğunu anlatan Uzel, "Dişlerde estetik çocuklukta başlamalı. Sorunlu dişlere sahip bir çocuk tedavi edilip düzeltilirse öz güven kazanır. Ortodontik tedavi çocukların geleceği için çok önemli. Ayrıca dişteki çapraşıklıkların düzeltilmesinde önemli bir estetik kazanım sağlandığı gibi, ağız ve diş sağlığına da pek çok katkıda bulunur. Çapraşıklıkların giderilmesiyle çürük ve diş eti hastalıklarının önüne geçilir" diye konuştu.Prof. Dr. İlter Uzel, ailelerin çocuklarının ağız ve diş sağlığına karşı duyarlı olmalarını isteyerek, sözlerine şöyle devam etti:"Anne ve babalar, çocuklarının ortodontik tedavisini yetişkin döneme ertelemeyip uygun zamanda yaptırırlarsa, tedavinin daha kolay yürüyeceğini, çabuk sonuç alınacağını bilmeleri gerekir. Aynı zamanda tedavi daha ucuza mal olur ve sonuçlar daha başarılı olur. Bu amaçla tam bir ortodontik inceleme yapılmalıdır."Ortodontik incelemenin her çocuğun kapsamlı çene-diş-yüz muayenesi ile olacağını anlatan Uzel, şiddetli kapanış bozukluklarında, özellikle alt çenenin ileride ya da geride konumlandığı çene kemiklerini ilgilendiren uyumsuzluk durumlarında, çapraz kapanışlarda, dişlerin aşırı çapraşıklığında çocukların mutlaka ortodontiste götürülmesi gerektiğini kaydetti.