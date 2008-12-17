10 bin YTL'ye uçak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üç yıl önce ekili alanları havadan ilaçlamayı yasaklayınca ziraî uçaklar, sahiplerinin başına dert oldu. Kullanımı ilaçlama ile sınırlı olan uçaklar atıl duruma düştü.



Türkiye'de en büyük zirai uçak filosuna sahip Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Şaban Baş'ın uçakları da çürümeye başladı. Baş, uçakları hurdacıya gitmektense sıradan bir otomobilin değeri olan 8-10 bin YTL'den başlayan fiyatlardan satışa çıkardı. 23 uçaktan 8'i elinde kalan Baş, uçakların sadece aksesuar olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Uçak meraklılarına seslenen ATO Başkanı, "Ev, araba yerine sevdiklerinize özel günlerinde uçak alın." çağrısında bulundu.



Bakanlığın 2006'da tarımsal zararlılarla mücadelede uçakla ilaçlamayı çevresel sebeple yasaklaması, sektöre yatırım yapan 32 firmayı zor durumda bıraktı. İlaçlamada kullanılan 90 zirai uçak, Adana Havalimanı'ndaki hangarlara çekildi. Baş'ın verdiği bilgilere göre uçakların boyaları dökülmeye, motorları yağ damlatmaya ve tekerlekleri patlamaya başladı. Yasakla birlikte havacılığın bu iş kolunda istihdam edilen 400 pilot, makinist, teknisyen ve diğer yardımcı personel işsiz kaldı.

Bir yandan yasağın kaldırılması için mücadele veren Baş, model uçak hobisi olanlara ve işadamlarına seslenirken "Şaka değil. Uçakları 10 bin YTL gibi ucuz bir fiyata alın. Bağınızın, bahçenizin, çiftliğinizin süs eşyası olsun" dedi.



Her bir zirai uçağın yıllık vergisinin 2 bin 500 YTL olduğunu aktaran Baş, çalışıp çalışmadığına bakılmadan bu verginin tahsil edildiğini söyledi. Zaman geçtikçe uçaklardaki demir aksamın çürümeye başladığını ifade eden Şaban Baş, şunları kaydetti:



"Üç-dört yıl sonra bu milli servet hurdacıların tezgâhına düşecek. Kilosu 1,5 YTL'yi zor bulacak. Yasaktan sonra 23 uçağın 8'ini çekirge ile mücadele için gönderdiğim Libya'da 10 biner dolardan sattım. Şimdi elimde kalan 8 uçağın hurdacıya düşüp, bir servetin heba olup gitmesine gönlüm razı olmuyor."







