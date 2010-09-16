-10 BİN TON KASAPLIK SIĞIR İTHAL EDİLECEK ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK) 10 bin ton kasaplık sığır ithal edecek. Daha önceki ihalelerde, teslim alınan hayvanların net ağırlığı belirlenirken sadece ''tokluk firesi'' kesen EBK, daha önce sorun olan çok kirli hayvanların teslimini önlemek için ilk kez ''kirlilik firesi'' uygulaması getirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ihale sürecinde yeni ülkelerden hayvan ithalatına izin vermesi ihtimali dikkate alınarak şartnameye, ithalat yapılabilecek 13 ülke dışında, ''bakanlığın izin vereceği diğer ülkeler'' hükmü de kondu. EBK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede teklifler 27 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te alınacak. İthalat, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan'dan, ayrıca Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün izin vereceği diğer ülkelerden yapılacak. Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss ırkı, yaşları 12-28 ay arasında bulunan, canlı ağırlığı asgari 400 kg, azami 750 kg olan erkek sığırlar ithal edilecek. Önceki ihalelerde, 12-24 aylık hayvanların ithalatına izin veriliyordu. Ödemeye esas canlı ağırlığın tespitinde, teslim yerinde ve/veya idarenin uygun göreceği yerde ve usulde yapılan tartım sonucu toplam ağırlıktan yüzde 8 ''tokluk firesi'' düşülecek. Teslim edilen hayvanlar üzerinden dışkı kaynaklı aşırı kirliliğin (beher hayvan için 4 kg ve üzeri) bulunması halinde yüzde 1 ''kirlilik firesi'' düşülecek. Kirlilik firesi uygulanacak hallerde ödemeye esas canlı ağırlık tespitinde tokluk firesi ile kirlilik firesi toplanarak birlikte dikkate alınacak. Daha önce bazı firmaların teslim ettiği, çok kirli hayvanların görüntüsü basına yansımıştı. Hayvanlar üzerindeki kirlilik, net ağırlığın hesaplanması açısından kurumun zarar etmesine neden oluyor. İthal edilecek kasaplık hayvanların 4 bin tonu Sakarya, 4 bin tonu Ankara ve 2 bin tonu da Adana kombinasına teslim edilecek. Teslimatı kolaylaştırmak için, hayvan alımı 8 partiye ayrıldı. Alınan hayvanlar, 30 ila 50 günde teslim edilecek. İhale dokümanı 250 lira karşılığı satın alınabilecek. Et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi amacıyla EBK'ye açılan ithalat kontenjanı kapsamında kurum, şimdiye kadar 4 bin tonu besilik, 62 bin tonu kasaplık hayvan olmak üzere 66 bin ton hayvan ithalatı için ihale açmıştı. En son 100 bin ton kasaplık hayvan için açılan kota kapsamında 50 bin tonluk bölüm için ihale tamamlanmıştı. Kurumun 27 Eylülde yapacağı ihale ile 100 bin tonluk tarife kontenjanının 60 bin tonluk bölümü kullanılmış olacak.