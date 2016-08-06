10 bin polis alınacak; işte başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 18. dönem polis meslek eğitimi için bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.

Ön başvurular, 8-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları



Polis meslek eğitimi için alınacak adaylarda aranacak şartlar şöyle:



- Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

- 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.



Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.



Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.