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10 bin öğretmen ataması TBMM'den geçti

TBMM'de 10 bin öğretmen kadrosuna 31 Aralık 2009'a kadar atama yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

24 Kasım 2009 02:00

TBMM Genel Kurulu'nda, 10 bin öğretmen kadrosuna 31 Aralık 2009'a kadar atama yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici madde eklenmesini öngörüyor.

Yasaya göre, MEB'e tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 10 bin öğretmen kadrosuna, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi uyarınca verilen atama yetkisi dışında, 31 Aralık 2009 tarihine kadar atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitim politikasının, bir milletin varlık politikası olduğunu söyledi.

Çubukçu, TBMM Genel Kurulunda 10 bin öğretmen atamasına ilişkin teklifin yasalaşmasının ardından söz aldı.

Yasanın, Öğretmenler Gününde çıkarılmasının eğitim camiasını mutlu ettiğini belirten Çubukçu, "Eğitim politikası bir milletin varlık politikasıdır. Dolayısıyla gençlerimizi çağın gerektirdiği her türlü bilgi, donanım ve beceriyle zenginleştirerek, yaratıcı, üretken, bilgiyi hayatın içinde kullanabilen nesiller olarak yetiştirme hedefimizin en önemli unsuru, öğretmenlerimizdir. Kendini bilgiyle yenileyen öğretmenlere gereken önemin verilmesi gerçeğini bilen Yüce Atatürk, 'Milleti kurtaranlar, yalnızca ancak öğretmenlerdir' demek suretiyle öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır" diye konuştu.

Çubukçu, 10 bin öğretmen atamasını öngören yasanın, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla çıkarıldığını belirterek, başta Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

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