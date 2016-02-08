10 bin metre yükseklikte boğulan bebeği hayata döndürdüler

5 Şubat'ta İstanbul'dan Hong Hong'a uçan yolculardan bir çiftin bebeklerinin boğazına bir cisim takılması sonucu havada panik yaşandı. THY kabin personelinin bebeğe anında müdahalesi sayesinde 21 aylık bebek hayata döndürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 5 Şubat’ta Hong Kong’a uçan yolculardan beşinci sırada bir çift, 21 aylık bebekleri ile seyahat ediyordu. Minik yolcu, boğazına takılan bir cisimle, nefessiz kaldı. Bebeğin yüzü morarırken, anne ve baba ağlayarak kabin ekibinden yardım istedi. İlk müdahale, kabin memurları Sinem Aydemir ve Emre Bulut’tan geldi. Cisimi hızla çıkartan iki deneyimli kabin memuru, 21 aylık yolcuyu hayata döndürdü. Houston’dan gelen ve İstanbul aktarmalı olarak Hong Kong’a uçan çift, ekibe teşekkür edip bir THY’ye durumu bildirdi. Çift ayrıca, Sinem Aydemir ve Emre Bulut’u da ABD’ye evlerine davet etti.



Özel eğitimden geçiyorlar





Kabin memurluğu eğitiminin bir parçası da ilk yardım. Bu konuda bilgilerini sürekli tazeleyen kabin memurları, uçakta yaşanabilecek sağlık sorunlarına anında müdahalede edebilecek eğitime sahipler. Uçakta doktor yolcunun bulunmaması durumunda aldıkları uluslararası standartlarda verilen eğitimle yolcuya müdahale edebiliyor.



Kalp masajı yapabilen ve uçaklardaki defibrilatör cihazı kullanımı eğitimi alan kabin memurları, uçakta doktor yolcu varsa müdahaleye yardımcı oluyor. Temel eğitimin ardından kabin memurları meslek hayatları boyunca acil durum ve sağlık bilgilerini periyodik olarak tazeleyerek sınavdan geçiyor.

