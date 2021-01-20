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Yaşam

10 bin liraya satın aldığı çalıntı otomobili parçalayıp evinin salonunda saklamış!

20 Ocak 2021 15:06

İzmir'de 10 bin liraya satın aldığı çalıntı otomobili parçalayarak evinin salonunda saklayan şüpheli ile 2 hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

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