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Yaşam

10 bin kredi kartında çalıntı bilgi alarmı

Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini yeni kurdukları başka bir şirkete izinsiz olarak aktardıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı

29 Ocak 2009 02:00

Çalıştıkları şirkette kayıtlı müşterilere ait kredi kartı bilgilerini yeni kurdukları başka bir şirkete izinsiz olarak aktardıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.

İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, haberleri olmadan müşterisi yapıldıkları bir şirketin kredi kartı hesaplarından para çektiği yönünde yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı.

İkisi kardeş

Çalışmalar kapsamında, müşterilerine yıllık ücret karşılığı dağıttıkları kartlarla sağlık, ambulans ve sigorta gibi hizmetler için anlaşmalı kurumlardan indirim yaptıran bu şirketin, aynı işi yapan başka bir şirketten ayrılan Ersan ve Gökhan P. adlı iki kardeş tarafından kurulduğu tespit edildi.

İki kardeşin eski şirketlerindeki kimi arkadaşlarını yanlarında işe aldığı, ayrıldıkları şirketin bazı müşterilerini de bilgileri dışında yeni kurdukları şirkete aktardıkları belirlendi.

Bu tespitlerin ardından gerçekleştirilen operasyonla, söz konusu şirketin sahibi 2 kardeş ile burada çalışan 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli ve Beykoz’da faaliyet gösteren şirketin bürolarında yapılan aramalarda, yaklaşık 10 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kaydedildiği bir ajanda da ele geçirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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