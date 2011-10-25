-10 bin kişiye istihdam sağlanacak İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Petkim Aliağa Tesisleri'nde düzenlenen AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi'nin temeli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş'den yapılan açıklamaya göre temeli atılan ve yıllık 10 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olacak STAR Rafinerisi, dünyanın en ileri rafineri teknolojisine ve çevre standartlarına sahip olacak. Yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeline sahip STAR Rafinerisi'nin inşa aşamasında, yan sanayi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Rafineri devreye alındıktan sonra 1000 kişi kalıcı olarak istihdam edilecek. Tesis, tek bir petrol türüne bağımlı kalmadan, Ural, Azeri, İran ve Kerkük petrollerini işleyebilecek esnek üretim proseslerine sahip olacak. STAR Rafinerisi'nde üretilecek yıllık 1 milyon 660 bin ton Nafta, Petkim'in temel hammaddesi olarak kullanılacak. Nafta tedarikini bugün yüzde 80'in üzerinde ithalat ile karşılayan Petkim'in dışa bağımlılığı rafinerinin devreye girmesi ile birlikte sıfır noktasına inecek. STAR Rafinerisi'nde Nafta'nın yanında, 5 milyon 950 bin ton ultra düşük kükürtlü motorin, 500 bin ton jet yakıtı, 500 bin ton reformat, 630 bin ton petrokok, 240 bin ton otogaz, 415 bin ton karışık kesilen, 75 bin ton Olefinik LPG, 145 bin ton kükürt üretimi yapılacak. -Haydar Aliyev Meslek Lisesi- Açıklamaya göre Aliağa ilçe merkezinde Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in adını taşıyacak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2012-2013 eğitim yılında hizmete girecek. ''İş İçinde Eğitim, Eğitim İçinde İş'' prensibi ile eğitim verecek Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 22 dönüm araziye kurulacak. 24 derslik, 10 dairelik lojman ve spor salonu ile birlikte toplamda 720 öğrenciye eğitim imkanı sunacak. Okuldan mezun olacak gençler Petkim'in, SOCAR&Turcas Grubu bünyesindeki diğer şirketlerin ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara işgücünü karşılamada çok önemli bir işlev yüklenecek. -Aype-T Fabrikası- Dünyada yaygın olarak kullanılan plastik sanayinin en önemli hammaddelerinden biri olan Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) ürünü, petrokimya sanayisinin ana itici motor gücü konumunda. Dünya termoplastik üretiminin yüzde 60'ını oluşturan AYPE üretiminin yapıldığı yıllık 160 bin ton kapasiteli AYPE-T Fabrikası'nda çeşitli sektörlerin ihtiyacına yönelik 11 farklı AYPE türü üretiliyor. AYPE ürünü ağır hizmet torbaları, inşaat endüstri ve tarım uygulaması için filmler, muhtelif borular, telefon ve güç kabloları, yüksek frekans ve sinyal kabloları, deterjan şişeleri, büyük hacimli kaplar ve kimyasal taşıma kapları, genel maksatlı ambalaj ve ürün teşhir paketlemeleri için film, şişe ve kavanoz kapakları, küçük parça ve oyuncak imali vb. olmak üzere günlük yaşamın her aşamasında geniş bir kullanım yelpazesi ile yaşamı kolaylaştırıyor. PETKİM geniş kullanım alanı olan AYPE ürününde Türkiye ihtiyacının neredeyse tamamını, Avrupa talebinin yüzde 8'ini, dünya talebinin yüzde 2'sini karşılıyor.