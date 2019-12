10 bin kişi mitinge geldi 76 oy aldı!

Yerel seçimlerde Bingöl'den bağımsız Belediye Başkan adayı olan ve renkli görüntüsü ile ilgi odağı haline gelen Bağ-kur emeklisi evli 6 çocuk babası Zeki Börükoçin, düzenlediği mitinge 10 bin kişinin katılmasına rağmen sandıktan kendisine sadece 76 oy çıkınca isyan etti. Siyasi partilerin kendisine komplo düzenlediğini ileri süren Börükoçin, mitingde kendisine oy vereceğini söyleyip de vermeyenlere “Yazıklar olsun sizin şerefinize'' diye tepki gösterdi.



Bingöl Belediye Başkanlığı için seçimlere bağımsız aday olarak giren Zeki Börükoçin, sempatik tavırları, ilginç seçim çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başardı. Ancak sandıktan kendisine beklediği 30 bin yerine 76 oy çıkınca hayal kırıklığı yaşadı. DHA muhabirine hayal kırıklığını anlatan Zeki Börükoçin, siyasi partililerin oyununa geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Seçime hazırlanırken maddi olarak bir sorun yaşamamak için kendime ait bir dairemi 100 bin TL'ye sattım. Bu seçime girerken memleketin sorunlarını gündeme taşıdım, farklı bir yaklaşımla seçim çalışmalarımı yürüttüm. İlk olarak at sırtında şehir turu yapmak istedim, başarısız oldum. Atın hırçınlaşmasından dolayı atla şehir turu yapamadım. Aynı gün büyük bir kalabalık oluştu. Beni seven ve bana destek vermeye gelen 10 binden fazla insan sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra şehir merkezindeki yollarımız çukurlu olduğundan miting alanına eşekle gitme kararı aldım. Düzenlediğim mitinge ise yaklaşık 30 binden fazla bir katılım gerçekleşti. Bana göre seçimin galibi ben olmalıydım. Dürüst bir şekilde vatandaşlara yaklaştım. Yalanım, dolanım yoktu.''



Oy vermeyenlere sitem



Seçim günü sandıklar açıldığında hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştığını söyleyen bağımsız aday Börükoçin, “Seçimi benim kazanmam gerekirken, rakip parti olan AKP ve Saadet Partililer bana komplo kurdular. Seçim öncesi bütün siyasi partiler benim yanımda yer alırken, seçime bir gün kala partililerin bana kurduğu komplonun kurbanı oldum. Beni resmen iktidar partisine sattılar. AKP seçime bir gün kala kurduğu tezgÂhla seçimi kazanmayı başardı. Ne olduysa bir gecede oldu ve bitti. Ben kesinlikle 76 oy almayı hak etmedim. Bir muhtar bile benden fazla oy aldı'' dedi.



'Utanın, utanın'



Eşek sırtında gittiği mitingine katılan Bingöllü'lere de seslenen Zeki Börükoçin, isyanını şöyle dile getirdi:

“Madem bana oy vermeyecektiniz neden arkamdan geldiniz. Utanın, utanın. miting alanında `bana Allah için oy verenler el kaldırsın' dediğimde hepiniz el kaldırmadınız mı? Yazıklar olsun sizin şerefinize. Bakın ben her şeyimi sattım bu seçim için. Üstümdeki elbiseden başka bir şeyim kalmadı. Ama ben bu seçimi yine kazandım. Neden biliyor musunuz. Onurum ve şerefimle kazandım, dimdik ayaktayım. Allah sizin gibi lokmacıları ıslah etsin ne diyeyim.''