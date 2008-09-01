10 bin kişi 'insanlık' için koştu

Birleşmiş Milletler’nin destekleği ve Medeniyetler İttifakı projesi kapsamına alınan ve İstanbul dışında Los Angeles, New York, Londra, Madrid, Paris ve Sao Paulo gibi dünyanın önemli kentlerinde gerçekleştirilen Nike Human Race İstanbul koşusu büyük bir katılımla yapıldı.



Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasında Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun verdiği startla başlayan ve Boğaziçi Köprüsü, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy ve Kuruçeşme olmak üzere 10 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen koşuya, yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Organizasyonda Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yanısıra Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de eşi Annalisa Lucia Şimşek ile birlikte yer aldı. Koşuya katılanlar arasında milli atlet Elvan Abeylegesse de vardı. Koşuyu bayanlarda Anne Mette Knudsen, erkeklerde de vatandaşı Steen Wolter birinci bitirirken ilk üç derecelendirilmedi.