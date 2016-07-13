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Çevre

10 bin kilometre uçan leyleğe Adapazarı'nda elektrik çarptı

'Sınır Tanımayan Kuşlar' projesi adı altında uydu vericisi takılarak takibe alınan Garam isimli leylek hayatını kaybetti

13 Temmuz 2016 10:37

Macaristan'da araştırmacıların göç yolculuğunu takip etmek için verici taktığı leylek, Adapazarı'ndan geçerken elektrik tellerine çarparak öldü. Macar yetkililerin yönlendirdiği Türk yetkililer, leyleğin sokak köpeklerince parçalanmış cesedini buldu.

Garam isimli leyleğin uydu kayıtlarına göre, Macaristan, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Mısır, Lübnan, Filistin, İsrail, Sudan, Kenya ve Etiyopya olmak üzere 14 farklı ülkede 10 bin kilometre kat ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uydu aracılığı ile ellerine ulaşan sinyallerin hareketsiz olduğunu tespit eden Macar yetkililer, Avrupa Leylek Köyleri Ağı Türkiye Temsilcisi olan karacabey Belediyesi ile irtibata geçerek leyleğin bulunması ile alakalı yardım istedi.

Belediye yetkilileri de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bakanlık yetkilileri sinyalin son geldiği Sakarya Taşkısığı Mahallesi civarında yaptığı detaylı aramada elektrik tellerine çarparak hayatını kaybeden leyleğe ulaştı. Ölen leyleğin üzerinden çıkan verici ve halka numarası Macaristan'a geri gönderilecek.

Koruma ve göçleri üzerine yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere Birlife Macaristan tarafından 'Sınır Tanımayan Kuşlar' projesi adı altında uydu vericisi takılarak takibe alınan Garam isimli leylek, Macaristan'ın Ipolyvece şehrinde geçen yıl haziran ayında halkalanarak 6 bin kilometre yol kat etmiş ve Afrika kıtasında kışlamıştı. Nisan ayı ile birlikte tekrar kuzeye doğru göçe başlayan leylek Türkiye'de Sakarya üzerinden Avrupa'ya doğru geçişi sırasında yüksek gerilim hattına çarparak telef oldu. Bu gelişmenin ardından leylek Macar ve Türk yetkilileri harekete geçirdi.

Macar yetkililer, ilk olarak Avrupa Leylek Köyleri Ağı Türkiye Temsilcisi Karacabey Belediyesi yetkilileri ile görüşerek yardım istedi. Alınan koordinat bilgileri sayesinde kuştan gelen son sinyal noktası için bu kez Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü devreye girdi. Bölgeye gönderilen ekipler ölen kuşun bulunduğu alanda sokak köpekleri tarafından parçalandığını tespit etti. Telef olan hayvanın üzerindeki halka ve verici yetkililer tarafından el koyuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, Türkiye ve dünyada göçmen kuşların yaşadığı sıkıntıların başında yüksek gerilim hatlarının geldiğini ifade ederek, "Biz sorumluluk alanımız içerisinde göç dönemleri ile alakalı bir takım çalışmalara imza atıp bu ölümleri en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz. Ancak bunun tüm göç yolları üzerinde özellikle yapılması gerekmektedir. Bu son olay bunun ne kadar vahim olduğunun ispatıdır. Oldukça maliyetli olan bir sistem ile kuş uydu takibine alınıyor. Araştırma ve onca emek ise ne yazık ki yüksek gerilim tellerine çarpması ile son buluyor" dedi.

Geçen yıl Bursa'da özellikle yoğun göç zamanında kalabalık leylek sürülerinin konakladıkları bölgede Sabah saatlerinde bir-iki saatlik elektrik kesintisine gidilerek leyleklerin elektrik akımına kapılmamaları sağlanmıştı. Son derece başarılı olan bu yöntemin yanı sıra bazı alanlarda tellerin yer altına alınması ve yine bu gerilim hatlarına parlatıcı cisimlerle kuşların bunları fark etmeleri başarılı sonuçlar vermişti.

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