'10 bin kadın' girişimciye destek

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın 2008 yılında başlattığı ''10.000 Kadın'' Girişimci projesi, Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'de hayata geçiriliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmeyi, kadın - erkek eşitsizliğini azaltarak paylaşımcı, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefleyen proje, 2008 yılından bu yana 8 Afrika, 5 Orta ve Uzakdoğu, 3 Amerika ülkesi olmak üzere toplam 16 ülkede uygulanıyor. Projenin gelecek beş yıl içinde 100 milyon dolarlık bütçesiyle dünyanın dört bir yanındaki 10 bin kadına ulaşması amaçlanıyor.

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Michael Sherwood, Özyeğin Üniversitesi ile yapılan anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, proje kapsamında üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği içinde, kadınlara iş hayatı ve yöneticilik konularında eğitim vererek iş dünyasında yükselmelerine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

''10.000 Kadın'' girişimci projesinin uzun soluklu bir eğitim projesi olduğuna dikkati çeken Sherwood, uluslararası akademik bir yapıya, global, etkin bir iletişim ağına sahip Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ile Türk kadınına yeni ufuklar açacaklarına inandıklarını belirtti.

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin de, proje kapsamında Türk kadın girişimcilerinin nitelik kazanmalarına ve iş dünyasında yükselmelerine destek olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

-KADIN GİRİŞİMCİLERE EĞİTİM SERTİFİKASI

Kadın girişimcilere eğitim verecek olan Özyeğin Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut ise açıklamasında, projenin Girişimcilik Merkezi'nin sürdürülebilir, uzun vadeli ve ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalara imza atma misyonunu yerine getirmede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üç yıllık bir süreyi kapsayan projenin ilk yılında 100 kadına 6 haftalık toplam 150 saat eğitim verilmesi amaçlanıyor. Projenin ikinci ve üçüncü yıllarında gerçekleştirilecek eğitimlerle toplam 340 kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Programa katılacak kadın girişimciler, bu program için geliştirilen uluslararası kriterlere göre seçilecek ve programdan bedelsiz olarak yararlanacaklar. Pazarlama, pazar araştırması, iş stratejisi oluşturma, iş planı hazırlama, finans kaynaklarına ulaşma ve e-ticaret konularını içeren ders programı, her katılımcıya program süresince sağlanacak özel bir bilgisayar desteğinde ve Türkçe olacak gerçekleştirilecek.

Sertifika alan her bir kadın girişimci, mezun olduğu günden itibaren en az bir yıl süre ile izlenecek ve kendisine gerekli olacak mentorluk ve koçluk hizmetleri de verilecek.

-ÖZYEĞİN'E ''ONUR BELGESİ''

Goldman Sachs-Özyeğin Üniversitesi işbirliği anlaşmasının ardından düzenlenen bir törenle Danimarka Kalkınma İşbirliği Bakanı Ulla Tornaes, tarafından kadınların güçlenmesi konusunda Türkiye'de yürüttüğü çalışmalardan dolayı Hüsnü Özyeğin'e ''Onur Belgesi'' (Torch Campaign) verildi.