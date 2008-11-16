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Bilim / Teknoloji

10 bin dolara Ay'da mezar!

Amerikan cenaze şirketi Celestis, Ay yüzeyinde mezarlık kuruyor.

16 Kasım 2008 02:00

Amerikan cenaze şirketi Celestis, Ay yüzeyinde mezarlık kuruyor. Şirket yetkilileri, en az 10 bin dolar ödeyenlerin, öldükten sonra küllerinin Ay’a bırakılmasını sağlayacaklarını açıkladı. İlki 2010 yılında yapılması planlanan uzay seferlerinin her birinde, farklı insanların külleriyle dolu toplam 5 bin kapsül Ay’a bırakılacak. Şirketin kurucusu ve başkanı Charles M. Chafer, "Cenazelerden arta kalanları bırakacağımız bir mezarlık alanını Ay’a kuracağız. Belki bir gün sevenleri bu mezarlığı ziyaret edebilir" dedi.

Cenaze şirketi, Ay’a ticari uçuş gerçekleştirmek üzere çalışmalarını tamamlayan Odyssey Moon ve Astrobotic Technology firmaları ile nakliye anlaşması imzaladı. 10 bin dolar ödeyenler, sadece 1 gram külü Ay’a gönderebilecek.

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