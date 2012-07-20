'Olimpiyatlarda çok fazla seks yapılıyor, prezervatif dağıtılsın'

İngiltere’de 27 Temmuz’da başlayacak Olimpiyatlara katılacak 10 bin 500 sporcuya 150 bin adet bedava prezervatif dağıtılacak. 17 gün sürecek oyunlar için her atlete 15 prezervatif verilecek.

2008 Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve bedava kondom dağıtılmasını destekleyen ABD Kadın Futbol Takımı’nın kalecisi Hope Solo, “Olimpiyatlarda çok fazla seks yapılıyor. Geçmişte, açıkta, çimlerde seks yapan çok sayıda sporcu gördüm. Ben de Pekin’de bir ünlü sporcuyu kimse görmeden odama aldım” dedi.

Solo, “Hayatta bir defa yaşayabileceğiniz bir deneyimdi. İnsanların açık alanda seks yaptıklarını gördüm. Çimlerin üzerinde, binaların arasında... Hatta Vince Vaughn (aktör) ve Steve Byrne’yi (komedyen) olimpiyat köyüne soktuk. Kapıdaki güvenlik görevlilerine altın madalyalarımı gösterip hiç görülmemiş şekilde köye girdik. Yanımızdakilerin akreditasyon kartları yoktu” dedi.

1992’deki Barcelona Olimpiyatları’nda 50 bin, 2000’deki Sydney Olimpiyatları’nda ise 90 bin prezervatif dağıtılmıştı. Yetkililer, İngiltere’de dağıtılacak prezervatif sayısının rekor olduğunu söyledi.